Avvenuto l'attracco tra il modulo russo Nauka e la Stazione Spaziale Internazionale

Finalmente, dopo il lancio del 21 Luglio, oggi è avvenuto l'attracco del modulo russo Nauka (MLM o Multipurpose Laboratory Module) alla Stazione Spaziale Internazionale. Secondo quanto riportato da fonti russe, il primo contatto è avvenuto alle 13:29:01 UTC ossia le 15:29:01 (orario italiano).

Ora il nuovo modulo scientifico russo è stato assicurato grazie al sistema di bloccaggio (hard docking) alla ISS utilizzando il boccaporto Nadir (rivolto verso la Terra) di Zvezda dove fino a poche ore fa era invece attaccato Pirs. Quest'ultimo è stato separato e fatto bruciare negli strati bassi dell'atmosfera insieme a una navicella cargo Progress MS-16.

Il modulo Nauka è ora parte della Stazione Spaziale Internazionale

Prima del docking definitivo alla ISS, il modulo russo Nauka ha eseguito un'altra correzione orbitale per permettere il raggiungimento dell'orbita e della velocità corretta per l'attracco. Alle 15:43 di ieri (28 Luglio), c'è stata un'altra accensione dei motori principali DKS che hanno funzionato come previsto.

Nonostante le iniziali preoccupazioni, sembra quindi che tutto si sia svolto correttamente. Il sistema di attracco automatizzato Kurs ha agganciato il portello quando mancavano poche decine di metri tra la Stazione Spaziale Internazionale e il modulo russo Nauka.

Il cosmonauta russo Oleg Novitskiy ha poi utilizzato il sistema manuale TORU (Modalità di controllo teleoperata) per la parte finale dell'attracco. Questa scelta, fatta quando mancavano 5 metri al contatto, è stata dovuta a un leggero disallineamento. Per evitare problemi si è scelto quindi di passare alla modalità manuale.

Nella prossima ora i due astronauti verificheranno la tenuta dei giunti di bloccaggio tra modulo e ISS oltre che la corretta comunicazione della parte elettronica. Questo permetterà di avere la certezza di avere un sistema stabile e sicuro per la sopravvivenza degli astronauti/cosmonauti a bordo.

Pyotr Dubrov e Oleg Novitskiy potranno poi prendere possesso del nuovo spazio che permetterà di espandere il volume utile della Stazione Spaziale Internazionale. Secondo quanto riportato da Roscosmos, sarà possibile entrare nel nuovo modulo poco dopo le 17:15 (ora italiana). Prima sarà aperto il portello di Zvezda e pochi minuti dopo sarà aperto quello di Nauka con i cosmonauti che entreranno dal portello strumenti pressurizzato.