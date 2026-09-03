Audio senza cuffie per una persona sola: chi sta accanto non sente niente

MiPAL è un altoparlante che dirige il suono verso un solo ascoltatore, e per farlo usa un unico elemento emittente invece delle schiere di trasduttori impiegate finora. Lo hanno realizzato i ricercatori della Pohang University of Science and Technology, che lo descrivono come un dispositivo a basso costo costruito attorno a due famiglie di metamateriali, acustici ed elastici, progettate insieme al trasduttore. L'obiettivo è portare audio individuale in ambienti condivisi senza cuffie e senza che chi siede accanto senta qualcosa.

La luce viaggia in linea retta, il suono no: si espande in tutte le direzioni e sconfina negli spazi circostanti. Gli altoparlanti ad array parametrico convenzionali aggirano il problema con schiere di centinaia di emettitori, che però restano costose e complesse da realizzare. I progetti a elemento singolo, molto più semplici, di norma falliscono perché le vibrazioni indesiderate del dispositivo disperdono lateralmente l'audio.

Il principio di partenza resta quello dell'array parametrico: si modula un'onda a ultrasuoni con il contenuto udibile e si sfrutta il comportamento non lineare del suono in aria, così il fascio raggiunge l'ascoltatore in modo assimilabile a un raggio di luce. La novità sta nel doppio presidio di metamateriali integrato in un singolo trasduttore. Davanti, una metasuperficie acustica lavora come una lente e stringe le onde ultrasoniche in un fascio sottile; dietro, meta-unità elastiche smorzano le vibrazioni parassite che altrimenti farebbero fuoriuscire il suono di lato.

Il dispositivo copre una banda che va da 500 Hz a 10 kHz, più di quattro ottave dello spettro udibile. Le prove si sono svolte su una configurazione simulata di sedute aeronautiche, con segnali reali radiotelevisivi e musicali al posto dei toni di laboratorio. L'aggiunta delle meta-unità elastiche migliora in misura netta il controllo direzionale, al punto che il suono arriva isolato al singolo passeggero senza raggiungere i posti vicini.

Le strutture modulari in metamateriale sono realizzate in stampa 3D, e questo permette di riconfigurare il progetto in tempi brevi per spaziature dei sedili, angoli di fascio o condizioni operative diverse. "Progettando i metamateriali e il dispositivo a ultrasuoni come un sistema unico abbiamo superato allo stesso tempo i limiti di costo, complessità e flessibilità progettuale", afferma Junsuk Rho. Il ricercatore sottolinea anche un passaggio di stato per l'intero filone: la ricerca sui metamateriali acustici ed elastici, sostiene, è rimasta finora alla validazione dei principi e alla dimostrazione dei concetti, mentre questo lavoro sarebbe il primo a integrarli in un dispositivo funzionante.

Gli usi indicati restano tutti prospettici: annunci e intrattenimento individuali a bordo di aerei e treni, commento dedicato a chi si ferma davanti a una singola vetrina in un museo. Non risultano indicazioni sulla distanza utile fra dispositivo e ascoltatore, sul livello di attenuazione laterale misurato in decibel, né su tempi e forme di una eventuale commercializzazione.