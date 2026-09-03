Audio senza cuffie per una persona sola: chi sta accanto non sente niente
Una metasuperficie acustica davanti e meta-unità elastiche dietro: il gruppo di Junsuk Rho sostiene di aver ottenuto con un trasduttore solo la direzionalità che finora richiedeva centinaia di emettitori. Testato su sedute aeronautiche simulate.di Andrea Bai pubblicata il 03 Settembre 2026, alle 17:41 nel canale Scienza e tecnologia
MiPAL è un altoparlante che dirige il suono verso un solo ascoltatore, e per farlo usa un unico elemento emittente invece delle schiere di trasduttori impiegate finora. Lo hanno realizzato i ricercatori della Pohang University of Science and Technology, che lo descrivono come un dispositivo a basso costo costruito attorno a due famiglie di metamateriali, acustici ed elastici, progettate insieme al trasduttore. L'obiettivo è portare audio individuale in ambienti condivisi senza cuffie e senza che chi siede accanto senta qualcosa.
La luce viaggia in linea retta, il suono no: si espande in tutte le direzioni e sconfina negli spazi circostanti. Gli altoparlanti ad array parametrico convenzionali aggirano il problema con schiere di centinaia di emettitori, che però restano costose e complesse da realizzare. I progetti a elemento singolo, molto più semplici, di norma falliscono perché le vibrazioni indesiderate del dispositivo disperdono lateralmente l'audio.
Il principio di partenza resta quello dell'array parametrico: si modula un'onda a ultrasuoni con il contenuto udibile e si sfrutta il comportamento non lineare del suono in aria, così il fascio raggiunge l'ascoltatore in modo assimilabile a un raggio di luce. La novità sta nel doppio presidio di metamateriali integrato in un singolo trasduttore. Davanti, una metasuperficie acustica lavora come una lente e stringe le onde ultrasoniche in un fascio sottile; dietro, meta-unità elastiche smorzano le vibrazioni parassite che altrimenti farebbero fuoriuscire il suono di lato.
Il dispositivo copre una banda che va da 500 Hz a 10 kHz, più di quattro ottave dello spettro udibile. Le prove si sono svolte su una configurazione simulata di sedute aeronautiche, con segnali reali radiotelevisivi e musicali al posto dei toni di laboratorio. L'aggiunta delle meta-unità elastiche migliora in misura netta il controllo direzionale, al punto che il suono arriva isolato al singolo passeggero senza raggiungere i posti vicini.
Le strutture modulari in metamateriale sono realizzate in stampa 3D, e questo permette di riconfigurare il progetto in tempi brevi per spaziature dei sedili, angoli di fascio o condizioni operative diverse. "Progettando i metamateriali e il dispositivo a ultrasuoni come un sistema unico abbiamo superato allo stesso tempo i limiti di costo, complessità e flessibilità progettuale", afferma Junsuk Rho. Il ricercatore sottolinea anche un passaggio di stato per l'intero filone: la ricerca sui metamateriali acustici ed elastici, sostiene, è rimasta finora alla validazione dei principi e alla dimostrazione dei concetti, mentre questo lavoro sarebbe il primo a integrarli in un dispositivo funzionante.
Gli usi indicati restano tutti prospettici: annunci e intrattenimento individuali a bordo di aerei e treni, commento dedicato a chi si ferma davanti a una singola vetrina in un museo. Non risultano indicazioni sulla distanza utile fra dispositivo e ascoltatore, sul livello di attenuazione laterale misurato in decibel, né su tempi e forme di una eventuale commercializzazione.
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