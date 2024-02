Atlas, il robot di Boston Dynamics, strizza l'occhio al mondo dell'auto: guardate come sposta un ammortizzatore

L'avevamo visto fare l'apprendista nei cantieri, il magazziniere, ballare e persino dilettarsi con il parkour. Atlas, il robot bipede di Boston Dynamics, ora è diventato un operaio di una fabbrica automobilistica, precisamente una sorta di addetto "all'inventario".

Con un filmato pubblicato su Youtube, la società in prima fila per portare i robot nel mondo del lavoro - e in parte c'è già riuscita con Spot - mostra le ultime capacità di Atlas, in grado di manipolare e spostare, servendosi delle due braccia e di mani prensili, un oggetto "pesante e irregolare".

Su LinkedIn, il direttore delle vendite Nicolas De Keijser spiega che il tutto avviene senza controllo a distanza: "Atlas utilizza il suo sistema di visione per riconoscere, afferrare e spostare l'ammortizzatore" del peso di quasi 15 chilogrammi.

Il video mostra Atlas destreggiarsi molto bene nel compito, ma se il movimento è ciò si vede e colpisce di più, la vera innovazione è il resto, ovvero come Atlas usa le sue tecnologie sensoriali per capire cosa ha davanti, come manipolare l'oggetto, sempre tenendo conto dell'ambiente che lo circonda. Certo, sembra ci sia un certo "allenamento" dietro al riconoscimento dell'oggetto, ma con i progressi molto rapidi dell'IA anche quella parte diventerà sempre meno automatizzata.

Boston Dynamics sa bene che mostrare Atlas in ambienti produttivi non può far altro che attirare l'attenzione di imprenditori e del settore industriale (e non solo). Atlas può diventare uno sparring partner dell'uomo in diversi contesti, fino a sostituirlo del tutto. D'altronde se un'azienda vedrà l'opportunità di rimpiazzare totalmente una persona con un robot, lo farà senza battere ciglio: il robot non chiede uno stipendio, non si ammala, non fa pause caffè.