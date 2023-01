Atlas, il robot di Boston Dynamics apprendista nei cantieri? Vedere per credere | VIDEO

Atlas, il robot bipede di Boston Dynamics, ci ha stupito e impaurito in questi anni ballando, facendo parkour e salti mortali. Nell'ultimo video pubblicato, Atlas si presenta sotto una nuova veste di aiutante di un lavoratore su un ponteggio, un compito all'apparenza non così difficile per le capacità mostrate in questi anni, ma sintomatico dell'acquisizione di una nuova capacità: quella di manipolare il mondo che lo circonda.

Atlas interagisce con gli oggetti e modifica il percorso per raggiungere il suo obiettivo, quello di consegnare una borsa degli attrezzi a una persona in cima a un'impalcatura. Atlas afferra, trasporta e lancia la borsa degli attrezzi, sale le scale, salta e spinge via un grosso blocco di legno prima di effettuare un salto di 540° ribattezzato dagli ingegneri "Sick Trick".

"Stiamo mettendo a punto nuove funzionalità", ha spiegato Ben Stephens, Atlas controls lead, sul blog di Boston Dynamics. "Il parkour e la danza erano esempi di movimento piuttosto estremi, e ora stiamo cercando di basarci su quella ricerca per fare anche azioni utili. Per noi è importante che il robot possa eseguire questi compiti con una velocità simile a quella umana. Le persone sono molto brave in questi compiti, quindi ciò ha richiesto alcuni aggiornamenti piuttosto estesi al software di controllo".

Rispetto ai balletti e ai salti mortali visti in passato, il nuovo filmato mostra la capacità di Atlas di "prendere coscienza" dell'ambiente che lo circonda e procedere con il compito richiesto: rilevare, afferrare e spostare oggetti di dimensioni, materiali e peso diversi, ma anche di rimanere in equilibrio durante lo spostamento di tali oggetti nello scenario.

"Il parkour ci costringe a comprendere i limiti fisici del robot e la danza a pensare a quanto preciso e abile possa essere il movimento di tutto il corpo", ha spiegato Robin Deits, ingegnere del software del team di controllo di Atlas. "Ora, la manipolazione ci costringe a prendere quelle informazioni e interpretarle in termini di come possiamo ottenere le mani per fare qualcosa di specifico. La cosa importante del progetto Atlas è che non perdiamo le capacità apprese in precedenza".

Stephens ritiene che il passaggio più importante dell'intera routine mostrata nel video sia quando Atlas prende una grande tavola di legno. Invece di girarsi con cautela, Atlas esegue infatti un salto di 180° mentre tiene la tavola, il che significa che il sistema di controllo del robot deve tenere conto dello slancio della tavola per evitare di ribaltarsi. "E poi Atlas lo posiziona esattamente nel posto giusto nel mondo, per usarlo in seguito".

Anche spingere la scatola di legno giù dalla piattaforma è un compito apparentemente facile ma dannatamente complesso perché il robot deve generare una forza sufficiente per far cadere la scatola, facendo peso sulla stessa, ma con attenzione per non cadere dalla piattaforma. Infine, anche il salto finale è più difficile dei precedenti perché la torsione "aggiunge un'asimmetria che non esiste in un normale salto mortale all'indietro. Non solo la matematica è più complicata, ma nelle prove Atlas continuava a rimanere impigliato nei suoi stessi arti mentre ripiegava le braccia e le gambe, costringendo gli ingegneri a risolvere i problemi e migliorare il sistema di controllo in modo che fosse in grado di scegliere strategie che evitassero le autocollisioni", si legge nel blog.

Mentre alcuni robot di Boston Dynamics come Spot e Stretch sono già in commercio, Atlas rimane ancora una "piattaforma di ricerca". Secondo Stephens, gli ingegneri sono ancora "molto lontani" dalla creazione di robot umanoidi in grado di affrontare regolarmente lavori pericolosi nel mondo reale. "La manipolazione è una categoria ampia e abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma questo video dà un'anteprima di dove sta andando il settore. Questo è il futuro della robotica".