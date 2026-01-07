Atlas di Boston Dynamics: il robot umanoide pronto per le fabbriche Hyundai

Boston Dynamics e Hyundai hanno svelato la versione produttiva del robot umanoide Atlas, completamente elettrico e progettato per collaborare con gli operai umani negli stabilimenti automobilistici. La produzione in massa partira' nel 2028 con 30.000 unita' annue, a partire dal Metaplant in Georgia

Nella cornice del CES di Las Vegas, Boston Dynamics, dal 2020 controllata da Hyundai Motor Group, ha presentato la nuova versione produttiva del robot umanoide Atlas. Dotato di un design innovativo con un cerchio luminoso come volto e un corpo completamente elettrico alimentato a batteria, Atlas è stato mostrato in una dimostrazione pubblica per la prima volta, evidenziando capacità di movimento fluide e naturali. Le aziende hanno annunciato piani ambiziosi per l'integrazione del robot nelle linee di produzione automobilistica, posizionandolo come soluzione per compiti ripetitivi e pericolosi, in un'ottica di collaborazione uomo-macchina.

Nello specifico, Hyundai prevede di avviare la produzione in massa di Atlas come robot "pronti per la produzione" negli stabilimenti, a partire dal Hyundai Motor Group Metaplant America a Savannah, Georgia. Dal 2028, il gruppo produrrà 30.000 unità annue, impiegando inizialmente i robot in processi validati per sicurezza e qualità per poi procedere, idealmente entro il 2030, ad un affinamento delle capacità in direzione della gestione di operazioni complesse. I robot Atlas potranno quindi, in ultima istanza, essere impiegati per compiere movimenti ripetitivi, spostare carichi pesanti ed eseguire assemblaggi, migliorando l'efficienza senza sostituire i lavoratori umani. Hyundai sottolinea una visione di "collaborazione armonica", mitigando gli inevitabili timori su possibili perdite occupazionali.

Il nuovo Atlas vanta 56 gradi di liberta' (DoF), giunti completamente rotazionali, mani a scala umana con sensori tattili, capacita' di sollevamento fino a 50 kg e autonomia continua grazie alla sostituzione automatica delle batterie. Resistente all'acqua, opera da -20°C a 40°C e apprende nuovi compiti in un giorno. Queste caratteristiche lo rendono superiore a prototipi precedenti, passando da piattaforma di ricerca a strumento industriale concreto.

L'investimento di Hyundai negli USA, pari a 21 miliardi di dollari, creera' 14.000 posti diretti e oltre 100.000 indiretti entro il 2028, integrando robotica per potenziare la forza lavoro umana. Il passaggio da demo virali a applicazioni reali segna un milestone per Boston Dynamics, in un mercato fisico AI in espansione. Dopo Spot, il robot quadrupede in vendita dal 2020 a circa 75 mila dollari, Atlas rappresenta una nuova sfida costosa ma strategica, con Hyundai che sfrutta la sua catena di fornitura per scalare la produzione mantenendo competitivi i costi.

