Astronauti ESA: conclusa la prima parte della selezione, sono rimasti 1391 candidati

"Da grande vorrò fare l'astronauta" era una delle frasi più comuni fino a qualche anno fa. Ora, per qualcuno, non sarà solo un sogno ma una realtà sempre più a portata di mano. L'ESA ha infatti annunciato di aver concluso la prima parte della selezione per astronauti che porterà ad avere una lista di nomi che formeranno gli equipaggi diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale ma anche per rimettere piede sulla Luna.

Entrare a far parte di quella selezione è ovviamente molto complicato e i test da superare sono molteplici. Recentemente anche la NASA ha annunciato i nomi dei futuri astronauti che faranno parte delle missioni Artemis verso il nostro satellite naturale (e ovviamente per le missioni dirette verso la ISS). Ecco quali sono state le dichiarazioni dell'agenzia spaziale europea rilasciate in queste ore.

La selezione degli astronauti dell'ESA passa alla seconda parte

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, l'ESA ha ricevuto 23307 candidature per la parte dedicata agli astronauti e 287 candidature per i parastronauti (coloro con disabilità fisiche). Chiaramente era necessario fare una prima scrematura per ridurre il numero di candidati e così è stato fatto.

La risultante ha portato ad avere 1362 candidati astronauti ESA (61% uomini, 39% donne) e 29 candidati parastronauti (72,4% uomini, 27,6% donne). C'è voluto del tempo per esaminare tutte le richieste pervenute e per dare a ognuno la giusta valutazione ma "l'ESA desidera esprimere ancora una volta la sua gratitudine a tutti coloro che hanno presentato domanda".

Guillaume Weerts (a capo della Space Medicine di ESA) ha dichiarato "vogliamo davvero ringraziare tutti coloro che hanno fatto domanda per questo processo di selezione, sia quelli che continueranno che quelli che ci lasceranno in questa fase. Grazie per la pazienza e per tutto il lavoro che avete messo nelle vostre applicazioni. Siamo rimasti molto colpiti dalla qualità dei candidati". Anche Antonella Costa (delle risorse umane) ha ricordato che anche solo riuscire a rispettare i criteri iniziali è qualcosa di cui essere fieri.

Ora i 1391 candidati (comprensivi dei parastronauti) che hanno superato la prima parte della selezione dovranno superare la seconda fase. Questa prevede la valutazione delle prestazioni psicologiche con test cognitivi, tecnici, di coordinazione motoria e di personalità. Ci saranno poi dei colloqui con psicologi e ulteriori test di gruppo. Si passerà successivamente ai test medici. Una volta che anche questa parte sarà superata si concluderà con il colloquio per l'assunzione finale. A questo punto la nuova classe di astronauti ESA (compresi quelli di riserva) sarà formata, con l'annuncio formale che avverrà nell'autunno 2022.

