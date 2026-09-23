AstroForge presenta Autonomy-1: un satellite completamente autonomo guidato dall'intelligenza artificiale Solo

Nelle scorse ore AstroForge ha presentato il nuovo satellite Autonomy-1 che svolgerà una missione l'anno prossimo guidato dall'intelligenza artificiale Solo e senza ricevere comandi dal centro controllo missione sulla Terra.

Una delle future attività delle società impegnate nel costruire un'economia spaziale sarà quella di estrarre materiali preziosi dagli asteroidi. Se alcune missioni scientifiche sono riuscite a recuperare campioni da asteroidi (o ci proveranno prossimamente), farlo su scala industriale e rendendo profittevole questa attività è una nuova sfida per il genere umano. Uno dei nomi più promettenti per questo mercato è AstroForge che ha già lanciato alcune missioni di test negli scorsi anni.

Il satellite Brokkr‑1 (lanciato nel 2023) era un Cubesat 6U lanciato in orbita bassa terrestre per provare tecnologie di raffinazione di campioni di asteroidi con materiale simulato. Problemi ai pannelli solari a una connessione instabile con il centro di controllo non hanno consentito di raggiungere il risultato sperato. Nel 2025 è stato lanciato il satellite Odin, ma anche in questo caso ci sono stati problemi di comunicazioni e ai pannelli solari. La prossima missione sarà DeepSpace‑2, che sarà lanciata come carico utile secondario del lander lunare Intuitive Machines IM-3, per raggiungere un asteroide metallico.

AstroForge punta sull'AI grazie al satellite Autonomy-1

Nelle scorse ore AstroForge ha annunciato anche Autonomy-1. Questo nuovo satellite, che sarà lanciato non prima dell'anno prossimo, è pensato per essere altamente autonomo senza la necessità di comunicare con il centro di controllo missione grazie a un sistema basato sull'intelligenza artificiale Solo. Come spiegato dalla società "l'anno prossimo, lanceremo un satellite che non riceverà alcun comando dalla Terra dopo essersi separata dal veicolo di lancio. L'astronave tenterà di completare tutti i suoi obiettivi di missione senza alcun operatore umano nel ciclo".

Con l'agente AI Solo si penserà a sfruttare gli algoritmi di volo deterministici basati sulla fisica, permettendo anche di comprende lo stato del veicolo spaziale nel tempo e determina cosa succederà dopo. Questo agente AI sarà integrato anche in DeepSpace‑2 ma non opererà direttamente, essendo ancora in fase di test. Sarà con Autonomy-1 che si proverà la vera rivoluzione nella gestione delle grandi flotte satellitari che esploreranno il Sistema Solare in futuro. Come spiegato "abbiamo iniziato a costruire Solo perché l'estrazione di asteroidi richiede autonomia, ma molti dei vincoli che gli operatori spaziali devono affrontare non sono unici per l'estrazione di asteroidi".

AstroForge ha annunciato che Autonomy-1 volerà a bordo del razzo spaziale Nova Pathfinder di Stoke Space e a bordo il satellite avrà il carico utile COMPASS per l'eliofisica sviluppato dal centro NASA Goddard. Le informazioni durante la missione saranno inviate verso il centro controllo, con gli ingegneri che potranno continuare a seguire le decisioni prese dall'AI ma non interverranno.