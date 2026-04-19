AST SpaceMobile BlueBird 7: Blue Origin ha lanciato un razzo spaziale New Glenn con primo stadio già utilizzato

Nelle scorse ore il razzo spaziale New Glenn di Blue Origin ha portato in orbita il satellite AST SpaceMobile BlueBird 7 dedicato alla connettività Internet ad alta velocità. Non tutto è andato come previsto.

Per Blue Origin si tratta di un momento storico. La società di Jeff Bezos ha lanciato con successo un razzo spaziale riutilizzabile New Glenn per la missione NG-3 dedicata al satellite per le comunicazioni AST SpaceMobile BlueBird 7 (di BlueBird 6 era stata diffusa un'immagine non troppo tempo fa), come indicato in precedenza. La particolarità è legata al primo stadio del vettore, che era già stato impiegato per la missione NG-2 di novembre 2025, per la missione NASA ESCAPADE.

Questo segna per Blue Origin la capacità di riutilizzare (parte) dell'hardware che, sul lungo periodo, porterà ad aumentare la cadenza di lancio di New Glenn. Come precisato da Dave Limp (CEO della società statunitense), il primo stadio riutilizzato per la missione NG-3, chiamato "Never Tell Me The Odds" è stato ricondizionato ma sono anche stati sostituiti i 7 propulsori BE-4 che si trovano alla base. Secondo Limp la scelta è dovuta alla necessità di provare alcune modifiche, tra cui un sistema di protezione termica su uno degli ugelli. Questo non significa che i motori BE-4 impiegati durante NG-2 sono andati distrutti, ma che questi verranno utilizzati in futuro su altre unità.

Blue Origin lancia per la terza volta un razzo spaziale New Glenn

Il decollo del razzo spaziale New Glenn è avvenuto alle 13:25 di oggi (ora italiana) dal Launch Complex 36 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Come scritto sopra, a bordo era presente il satellite AST SpaceMobile BlueBird 7 pensato per creare una rete per la connettività mobile satellitare direttamente sui dispositivi come smartphone, tablet e altri (facendo concorrenza a Direct to Cell di SpaceX, ora chiamata Starlink Mobile).

Negli scorsi giorni era stato anche confermato che l'ente regolatore dei servizi di comunicazione del Regno Unito (Ofcom) ha approvato l'utilizzo del servizio fornito da AST SpaceMobile con la tecnologia BlueBird in collaborazione con l'operatore telefonico Vodafone a partire da questa estate. Questo permetterà agli utenti abilitati di connettersi alla rete satellitare con il proprio smartphone senza modifiche hardware o software, come avviene già in alcune nazioni grazie a Starlink Mobile.

Tornando al lancio della missione NG-3 da parte di Blue Origin e la separazione degli stadi e l'apertura dei fairing, il secondo stadio GS-2 ha proseguito la missione in orbita mentre il primo stadio, battezzato "Never Tell Me The Odds", è rientrato sulla droneship Jacklyn riuscendo a centrare nuovamente l'obiettivo, dopo la missione NG-2 dello scorso anno. Blue Origin ha anche confermato che questo booster utilizzava un nuovo sistema di supporti inferiori con un rivestimento diverso rispetto a quello delle missioni passate.

Come scritto in apertura, si tratta di un momento storico per la società che la avvicina a quanto fatto da SpaceX con i suoi Falcon 9. Non tutto però è andato come previsto. Dopo lo spegnimento dei motori del secondo stadio (come previsto per la fase SECO-1) e la fase di coasting in orbita, Blue Origin ha confermato la separazione del carico utile (BlueBird 7) e la sua accensione corretta ma in una orbita non nominale. Questo potrebbe essere un problema perché i propulsori a effetto Hall del satellite potrebbero non avere prestazioni sufficienti per correggere la traiettoria portando così a un rientro anticipato di BlueBird 7 (o a un consumo di propellente eccessivo, limitando la vita utile operativa).

I primi dati rilasciati dalla Space Force per il monitoraggio dei satelliti e degli stadi indicano un'orbita di 154 x 494 km con inclinazione di 36,1° quando le informazioni nominali indicavano di raggiungere un'orbita di 460 x 460 km con inclinazione di 49,4°. In un comunicato AST SpaceMobile ha confermato il problema e che, a causa dell'orbita troppo bassa, BlueBird 7 verrà fatto deorbitare. La società ha aggiunto che i costi di questa perdita saranno coperti dall'assicurazione mentre entro 30 giorni saranno ultimati i satelliti BlueBird 8, BlueBird 9 e BlueBird 10 che saranno poi spediti per essere integrati con il vettore.