ASI: l'Italia proverà a creare ossigeno dalla regolite lunare grazie al dispositivo ORACLE

Grazie a un accordo tra ASI e OHB Italia, l'Italia proverà a creare ossigeno dalla regolite direttamente sulla Luna (in una futura missione robotica) grazie al dispositivo ORACLE attualmente in fase di sviluppo e test.

Nonostante si sia tornati a parlare diffusamente della colonizzazione di Marte (grazie alle dichiarazioni dell'amministrazione Trump), la Luna rimane un obiettivo relativamente più semplice e che potrebbe permettere di creare una nuova economia spaziale oltre a incrementare la ricerca scientifica. L'obiettivo non è più eseguire missioni di poche ore sulla superficie lunare ma creare ecosistemi sostenibili per missioni di lunga durata. Per farlo sarà necessario sfruttare le risorse in-situ.

In questa direzione guarda anche l'ASI (agenzia spaziale italiana) che ha siglato un accordo con OHB Italia per la realizzazione del dispositivo chiamato ORACLE (Oxygen Retrieval Asset for Carbothermal Lunar Extraction). Questo strumento servirà a dimostrare la capacità di creare ossigeno a partire dalla regolite lunare permettendo così di avere una risorsa utile sia per gli astronauti ma anche come propellente per i razzi spaziali.

Secondo quanto riportato da ASI, lo sviluppo del dispositivo ORACLE proseguirà per i prossimi 40 mesi da parte di OHB Italia che sarà responsabile della progettazione, costruzione e test. Si tratterà di una soluzione compatta delle dimensioni di 50 x 50 x 50 cm e sfrutterà un processo chimico-fisico chiamato carbotermico che consente di creare ossigeno gassoso a partire dagli ossidi presenti nella regolite lunare.

Questa tecnologia non è nuova e, in questo caso, è frutto di una collaborazione tra OHB Italia e Politecnico di Milano. Le due realtà ne hanno dimostrato l'efficacia qui sulla Terra ma ora dovrà farlo anche "sul campo". OHB Italia si avvarrà della collaborazione di ENEA (per la parte dedicata al processo chimico) e Kayser Italia (che fornirà l'elettronica di controllo). Attualmente non è ancora chiaro su quale missione verrà imbarcato ORACLE ma è probabile che possa essere uno dei futuri lander commerciali che vedremo atterrare sulla Luna nei prossimi anni.