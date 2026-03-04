Artemis II: risolto il problema al razzo spaziale NASA SLS nel frattempo annunciata la cancellazione di EUS e ML-2

Secondo quanto riportato dalla NASA, il problema riscontrato al razzo NASA SLS per la missione Artemis II è stato risolto anche se si continua a cercare la causa. L'agenzia ha annunciato la cancellazione di EUS e ML-2.

La NASA ha annunciato alcune novità negli scorsi giorni per le future missioni Artemis (con l'allunaggio posticipato ad Artemis IV e non più con Artemis III, anche se le tempistiche dovrebbero rimanere le medesime). Nel frattempo gli ingegneri e i tecnici hanno risolto il problema che ha afflitto il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) per la missione Artemis II.

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense, una guarnizione di tenuta del braccio di disconnessione rapida nel quale scorre l'elio per lo stadio superiore ICPS ostruiva il passaggio. Si è reso quindi necessario smontare e ispezionare i vari componenti e sostituire la guarnizione all'interno del Vehicle Assembly Building (VAB) del Kennedy Space Center.

Ora sono in corso alcuni test per garantirne la tenuta mentre gli ingegneri stanno cercando di capire come possa essere accaduto il problema alla guarnizione. A causa del rinvio della missione Artemis II a non prima del 2 aprile, si è reso necessario sostituire le batterie del Flight Termination System (FTS) oltre a ricaricare le batterie della capsula Orion Integrity sempre per il Launch Abort System.

L'agenzia ha indicato genericamente che intende riportare il razzo spaziale, la capsula e Mobile Launcher 1 al Launch Complex 39B (LC-39B) entro la fine del mese così da proseguire con le operazioni per il lancio di Artemis II. Secondo alcune indiscrezioni lo spostamento dovrebbe avvenire non prima del 19 marzo ma dovranno esserci le condizioni di sicurezza necessarie (vento, etc.) oltre che aver completato i test all'interno del VAB.

La NASA ha cancellato EUS e potrebbe cancellare la Mobile Launcher 2

Guardando al futuro, sappiamo che Jared Isaacman (amministratore dell'agenzia) ha dichiarato di voler "standardizzare" NASA SLS eliminando alcuni aggiornamenti futuri come lo stadio superiore Exploration Upper Stage (EUS) che sarebbe stato impiegato per Space Launch System Block 1B e Block 2. Questo permetterà di risparmiare budget aumentando la cadenza di lancio ad almeno un lancio ogni anno o uno ogni 10 mesi.

Una delle possibilità sarebbe impiegare non più EUS o ICPS ma piuttosto una versione leggermente rivista di Centaur V. Si tratta dello stadio superiore realizzato da ULA per Vulcan Centaur e che potrebbe essere un buon compromesso tra prestazioni e costi.

Un secondo taglio ai costi avverrà con la fine del progetto legato alla costruzione della Mobile Launcher 2. Questa torre di lancio, simile per molti aspetti a Mobile Launcher 1 ma in grado di supportare Block 1B e Block 2, era in fase di costruzione in Florida. La NASA ha riportato in una nota sul sito ufficiale che "l'agenzia non prevede più di utilizzare l'Exploration Upper Stage o la Mobile Launcher 2, poiché lo sviluppo di entrambi ha subito ritardi".

Una delle possibilità che sarebbe al vaglio, ma non ancora confermata, è che la Mobile Launcher 2 sia invece completata in una configurazione simile alla Mobile Launcher 1 così da supportare una cadenza più elevata di NASA SLS. Come scritto però, non ci sono ancora notizie ufficiali in merito. Isaacman ha confermato che ML-1 è stata rinforzata dopo i problemi riscontrati durante il lancio della missione Artemis I ma solo con il lancio di Artemis II sarà possibile capire se le modifiche sono state efficaci.