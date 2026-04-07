Artemis II: raggiunto il punto più vicino alla superficie della Luna, tra Nutella, nuovi crateri e molto altro

Nella serata di ieri (ora italiana) l'equipaggio della Artemis II ha raggiunto il punto più vicino alla superficie della Luna e quello più lontano dalla Terra. Sono stati dati i nomi a due nuovi crateri e c'è stato anche un momento Nutella.

Nella serata di ieri (ora italiana) si è tenuto il passaggio ravvicinato della capsula Orion Integrity della missione Artemis II alla superficie della Luna. Si è trattato di uno dei momenti più importanti della missione con possibili ricadute scientifiche legate all'osservazione ravvicinata del satellite naturale in vista delle missioni che alluneranno (a partire da Artemis IV, nel 2028). Questo è quello che è successo.

Durante il passaggio ravvicinato, l'equipaggio composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, ha raggiunto la massima distanza di 406.771 dalla Terra, superando quanto fatto dalla missione Apollo 13 (superando quest'ultimo di 6616 km). Durante lo stesso periodo di tempo, la missione Artemis II ha raggiunto il suo punto più vicino alla superficie lunare, che distava solamente 6545 km. Chiaramente, non essendo previsto l'allunaggio, alcune delle missioni Apollo hanno battuto questo record, ma era da Apollo 17 che nessuno si avvicinava tanto alla Luna.

Artemis II: le novità legate al passaggio ravvicinato della Luna

Pur non essendo geologi, agli astronauti è stato insegnato a riconoscere caratteristiche potenzialmente interessanti del suolo lunare. Gli obiettivi scientifici erano 30, tra i quali la zona del bacino Orientale, un cratere di quasi 1000 km di larghezza che si trova tra la faccia visibile e quella nascosta del satellite naturale. Questo cratere dovrebbe avere un'età di 3,8 miliardi di anni e si è formato quando la Luna è stata colpita da un grande oggetto. Anche il bacino di Hertzsprung era considerato interessante in quanto la sua struttura è stata modificata da impatti successivi permettendo di fare un confronto tra i due crateri.

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Un momento commovente è stato quello durante il quale Reid Wiseman ha nominato un cratere (al tempo senza nome) in memoria della moglie (Carroll Taylor Wiseman) scomparsa di recente e si chiamerà cratere Carroll. Un altro piccolo cratere ha preso invece il nome della capsula della missione Artemis II, e ora si chiama Integrity. Entrambe le denominazioni dovranno essere approvate dall'Unione Astronomica Internazionale, ma non dovrebbero esserci problemi in tal senso.

Il cratere più in alto a destra senza nome si chiamerà Carroll, quello più sotto Integrity

Jeremy Hansen (astronauta della CSA) ha dichiarato "mentre superiamo la distanza più lontana che gli esseri umani abbiano mai percorso dal pianeta Terra, lo facciamo per onorare gli sforzi e le imprese straordinarie dei nostri predecessori nell'esplorazione spaziale umana. Continueremo il nostro viaggio ancora più lontano nello spazio prima che Madre Terra riesca a riportarci a tutto ciò che ci è caro. Ma soprattutto scegliamo questo momento per sfidare questa generazione e la prossima per assicurarci che questo record non sia longevo".

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Per osservare correttamente la superficie lunare durante il flyby, la navicella Orion è stata orientata in modo tale che i finestrini puntassero verso la Luna. L'equipaggio si alternava a due a due per osservare i crateri e raccogliere fotografie e annotazioni mentre comunicava con il centro controllo missione e con la squadra della Science Evaluation Room.

Artemis II, dall'eclissi solare alla Nutella

Successivamente dalla prospettiva della capsula Orion è stato possibile vedere la Terra tramontare dietro la superficie lunare facendo perdere (come previsto) le comunicazioni con il Deep Space Network (DSN) per poi vederla riemergere circa 40 minuti dopo.

Artemis 2 Lunar approach timelapse. pic.twitter.com/kPa3cce9mN — Luke Leisher (@luke_leisher_) April 6, 2026

Un nuovo momento storico è stata la visione di un'eclissi solare della durata di circa un'ora quando la Luna oscurerà il Sole (dal punto di vista della capsula). Questo evento ha permesso di studiare ulteriormente la corona solare oltre alla superficie lunare per cercare impatti di meteoriti e quindi potenziali pericoli per le future missioni che alluneranno.

🌞🌕🧑‍🚀



Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Reid Wiseman ha dichiarato durante l'eclissi "è indescrivibile, non importa quanto a lungo la guardiamo, il nostro cervello non riesce a elaborare quest'immagine che abbiamo di fronte. È assolutamente spettacolare, surreale, non ci sono aggettivi. Dovrò inventarne di nuovi per descrivere ciò che stiamo guardando in questo momento".

Orion ora sta uscendo dalla sfera di influenza lunare per ritornare verso la Terra e concludere così la missione Artemis II. Durante il passaggio ravvicinato alla superficie lunare bisogna segnalare uno dei momenti più "virali" con il passaggio in diretta streaming di un barattolo di Nutella. Secondo quanto riportato da Bethany Stevens (portavoce della NASA) questo non è stata una pubblicità in quanto l'agenzia spaziale non ha accordi di alcun tipo durante questa missione e la NASA non ha avuto ruolo nella scelta degli alimenti dell'equipaggio. Stevens ha rimarcato il concetto dicendo "questo non è stato un product placement".

Nutella just hit a world record flying as far away from Earth as nobody else did before 👩🏼‍🚀🌓 pic.twitter.com/046pkMYezH — Tobi Mülhauser 🍕 (@iamtobi) April 6, 2026

Alcuni utenti si sono lamentati della qualità delle immagini ma bisogna considerare che si trattava di una trasmissione in diretta da oltre 400 mila km dalla Terra. Parte della banda è poi occupata dalla comunicazione con l'equipaggio e il centro controllo e con la telemetria che sono ritenuti più importanti. La NASA ha scritto anche "la qualità delle immagini e delle visuali può variare durante il periodo di osservazione lunare a causa della distanza dalla Terra, dei limiti del sistema e della larghezza di banda della rete di comunicazione della NASA".

Durante l'avvicinamento alla superficie lunare gli astronauti hanno impiegato una varietà di fotocamere e obiettivi comprese le due Nikon D5, la Nikon Z 9 e gli iPhone 17 Pro Max. Ricordiamo invece che le immagini all'esterno della capsula Orion sono catturate da GoPro modificate che si trovano all'estremità dei pannelli solari.