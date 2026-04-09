Artemis II, le prime foto del lato nascosto della Luna diventano wallpaper per lo smartphone

La NASA ha pubblicato 14 wallpaper per dispositivi mobile scattati dall'equipaggio di Artemis II durante il flyby lunare del 6 aprile. Le immagini mostrano i crateri del lato nascosto e un'eclissi solare vista direttamente dalla capsula Orion, a oltre 406.000 km dalla Terra

Quattordici scatti, un flyby storico. La NASA ha rilasciato una raccolta di wallpaper per i dispositivi mobile tratti dalle fotografie catturate dall'equipaggio di Artemis II durante il sorvolo lunare del 6 aprile, il primo con esseri umani compiuto in oltre cinquant'anni. Le immagini, tutte in formato JPEG e scaricabili gratuitamente, documentano regioni del nostro satellite mai prima riprese da occhi umani nello spazio.

Lanciata il 1° aprile dal Kennedy Space Center a bordo del razzo Space Launch System (SLS) Block 1, la capsula Orion Integrity con a bordo Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen ha eseguito un'orbita di sorvolo attorno al lato nascosto della Luna seguendo una traiettoria di free return, analoga a quella di Apollo 13 del 1970. Il 6 aprile, durante il flyby, l'equipaggio ha raggiunto una distanza di 406.740 km dalla Terra, superando il primato che Apollo 13 deteneva da 56 anni. La fase di sorvolo è durata circa sette ore, dalle 20:45 alle 3:20 ora italiana del 7 aprile.

Tra i 14 wallpaper pubblicati figurano inquadrature che mostrano panoramiche del lato lontano della Luna e la Terra che tramonta oltre il limbo lunare. Il pezzo forte sono gli scatti denominati In Eclipse ed Eclipse View from Orion: il 6 aprile, l'allineamento tra Sole, Luna e capsula Orion ha prodotto un'eclissi solare totale osservata direttamente dallo spazio, con l'equipaggio in occhiali protettivi. I dati scientifici raccolti durante l'eclissi includono immagini della corona solare, del pulviscolo lunare sollevato dalla superficie e di sei impatti meteoritici registrati come lampi sul lato non illuminato della Luna.

Come già avvenuto in passato con le missioni Apollo, il materiale visivo prodotto in volo costituisce anche un documento scientifico. Vale la pena ricordare che la ricognizione visiva del lato nascosto della Luna da parte di astronauti era già stata analizzata in termini di valore scientifico nel contesto di Artemis I, la missione senza equipaggio umano che nel 2022 aveva effettuato lo stesso percorso di free return raccogliendo le prime immagini ravvicinate con tecnologia moderna.

La missione si avvia alla conclusione

Dopo il flyby, Orion Integrity ha imboccato la traiettoria di rientro verso la Terra. Lo splashdown è atteso nella notte tra il 10 e l'11 aprile 2026, intorno alle 02:07 ora italiana, al largo delle coste di San Diego. La fase finale prevede la separazione del modulo di servizio europeo (ESA), il rientro atmosferico con lo scudo termico a oltre 1.600°C e il rallentamento tramite paracadute fino all'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Artemis II non prevede allunaggio: è un test end-to-end di SLS e Orion in vista delle missioni con allunaggio, la prima delle quali prende il nome di Artemis III ed è prevista per il 2028.

I wallpaper si possono scaricare a questo indirizzo.