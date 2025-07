Arriva Reachy Mini, il robot economico che porta la robotica AI sulla scrivania di tutti

Hugging Face, piattaforma AI valutata 4,5 miliardi di dollari e spesso definita il “GitHub del machine learning”, ha annunciato il lancio di Reachy Mini, un piccolo robot open source dal prezzo di 299 dollari progettato per rendere la robotica AI accessibile a tutti gli sviluppatori. Alto 28 cm e dal peso di poco più di 1,5 kg, Reachy Mini rappresenta una mossa audace e un tentativo di democratizzare lo sviluppo robotico, gettando un guanto di sfida verso modello tradizionale, chiuso e con alte barriere d'ingresso, che ancora domina il settore.

Pur essendo un "robottino" compatto, Reachy Mini offre funzionalità avanzate: sei gradi di libertà nella testa motorizzata, rotazione completa del corpo, antenne animate, una telecamera grandangolare, microfoni multipli e uno speaker da 5 watt. La versione wireless integra un computer Raspberry Pi 5 e una batteria, rendendo il robot completamente autonomo. Il kit, pensato per il fai-da-te, può essere programmato in Python, con il supporto a JavaScript e Scratch previsto a breve. Sono già disponibili oltre 15 comportamenti preinstallati, tra cui riconoscimento facciale e delle mani, funzioni di smart companion e movimenti di danza. Gli sviluppatori possono creare e condividere nuove applicazioni tramite la piattaforma Spaces.

Hugging Face ha scelto di rendere open source hardware, software e istruzioni di assemblaggio, permettendo a chiunque di costruire la propria versione di Reachy Mini. L’approccio open source consente agli utenti di ispezionare il codice, comprendere i flussi di dati e, potenzialmente, eseguire i modelli AI in locale senza affidarsi al cloud. Per i clienti enterprise, la piattaforma offre opzioni di deployment privato delle applicazioni robotiche. L'approccio open source rappresenta anche una risposta, seppur parziale, ai leciti dubbi su privacy e sicurezza: robot dotati di telecamere, microfoni e capacità di agire fisicamente negli ambienti domestici e lavorativi impongono una riflessione approfondita sulla gestione dei dati e sulle possibili implicazioni etiche.

Il progetto Reachy Mini nasce dall’acquisizione, avvenuta ad aprile, della startup francese Pollen Robotics, specializzata in robotica open source. Si tratta della più significativa espansione hardware nella storia di Hugging Face, che con questo prodotto porta per la prima volta sul mercato consumer un robot integrato nativamente con il proprio Hub. Gli sviluppatori possono così accedere a migliaia di modelli AI già pronti e condividere applicazioni robotiche.

Il lancio di Reachy Mini arriva in un momento cruciale per il settore, mentre l’industria AI si confronta con la sfida della Physical AI. Se negli ultimi anni i grandi modelli linguistici (LLM) hanno dominato la scena, ora cresce la convinzione che l’AI debba avere una incarnazione fisica per raggiungere capacità di livello umano. Secondo Goldman Sachs, il mercato dei robot umanoidi potrebbe arrivare a 38 miliardi di dollari entro il 2035, mentre il World Economic Forum individua la robotica come tecnologia chiave per le operazioni industriali del futuro.

Hugging Face prevede di iniziare le spedizioni di Reachy Mini già dal prossimo mese, partendo dalle versioni più orientate al fai-da-te, in cui è il cliente a completare l’assemblaggio del piccolo robot. Si tratta di una scelta che punta a coinvolgere gli sviluppatori AI interessati alla robotica in un'esperienza pratica di costruzione e programmazione, e che consente inoltre a Hugging Face di semplificare un po' la complessità produttiva e a meglio gestire l'incertezza della domanda per questa nuova categoria di prodotto.