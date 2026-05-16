Arianespace si prepara a lanciare il primo razzo spaziale Ariane 6 con i booster P160C per una missione Amazon Leo

La cadenza di lancio del razzo spaziale europeo Ariane 6 di Arianespace sta pian piano aumentando. L'ultima missione è stata completata alla fine di aprile permettendo di portare in orbita 32 satelliti per la costellazione Amazon Leo (che vuole competere con Starlink di SpaceX). Grazie alle missioni istituzionali e a quelle commerciali, il vettore pesante si sta ritagliando il suo spazio nel mercato dei lanci.

Proprio grazie alla prima missione per Amazon Leo, avvenuta a febbraio di quest'anno, abbiamo assistito al debutto della versione 64 di Ariane 6. Si tratta del modello che prevede quattro booster laterali con propellente allo stato solido chiamati P120C e realizzati dall'italiana Avio. L'evoluzione del razzo spaziale europeo non si è ancora fermata. Pur non prevedendo ulteriori booster laterali, Arianespace farà debuttare i più potenti P160C con il prossimo lancio.

Ariane 6 con i booster P160C è pronto al debutto

Alla fine di febbraio si era discusso della possibilità di veder debuttare i booster P160C questa estate e i piani sembrerebbero in linea per essere rispettati. La missione VA269 o Leo Europe 3 (LE-03) sarà la prima ad avere quattro booster laterali di tipo P160C permettendo di incrementare ulteriormente le prestazioni complessive senza modifiche sostanziali al design del vettore. I test erano in corso da diverso tempo e nelle prossime settimane ne vedremo i risultati.

Interessante notare che Amazon Leo potrebbe vedere il debutto di un altro vettore prossimamente. Infatti ULA sta completando i razzi spaziali Atlas V disponibili per poi passare completamente a Vulcan Centaur, che continua a soffrire dell'affidabilità dei booster laterali prodotti da Northrop Grumman. La missione LA-07 sarà una delle ultime di Atlas V e dovrebbe essere lanciata intorno alle 18:30 del 29 maggio.

Successivamente ULA lancerà la missione Leo Vulcan 1 (LV-01), la prima con Vulcan Centaur. Il razzo spaziale porterà in orbita ben 38 satelliti contemporaneamente, stabilendo un nuovo record per la costellazione di Amazon. Ancora più avanti ci sarà invece il debutto di New Glenn di Blue Origin che dovrebbe consentire prestazioni ancora superiori.

In generale ci si aspetta che per la fine dell'anno Amazon Leo potrebbe iniziare a essere disponibile per i primi clienti (inizialmente di tipo aziendale/corporate). Il distacco con Starlink è ovviamente ancora molto grande, ma sembra che la produzione delle unità stia avvenendo con numeri in grado di garantire ad Amazon un'elevata cadenza di lancio complessiva recuperando parte dello svantaggio (mentre SpaceX punta sui nuovi Starlink di terza generazione per migliorare ulteriormente le prestazioni ma bisognerà attendere l'operatività di Starship).