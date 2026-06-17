Arianespace: lanciata la missione Amazon Leo LE-03 con la versione più potente del razzo spaziale europeo Ariane 6

La costellazione satellitare Amazon Leo (rivale di Starlink) si sta ampliando. A differenza di SpaceX, Amazon non può contare su vettori propri e quindi si affida a diverse società partner che possono portare i suoi satelliti per la connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza in orbita. Tra questi troviamo Falcon 9 di SpaceX, Atlas V e Vulcan Centaur di ULA, New Glenn di Blue Origin e Ariane 6 di Arianespace.

Vulcan Centaur è attualmente sospeso dai lanci a causa del problema all'ugello del booster anche se la società sta lavorando per risolverlo e potrebbe lanciare nel prossimo futuro un razzo spaziale di questo tipo con satelliti Amazon Leo. Blue Origin ha visto subito ingenti danni dopo l'esplosione del primo stadio di New Glenn al pad LC-36A e, ottimisticamente, potrebbe tornare a lanciare entro la fine dell'anno (la missione in fase di preparazione era proprio dedicata ai satelliti Amazon Leo).

Tra i nuovi vettori (escludendo quindi Falcon 9 e Atlas V, che sono vettori con una lunga sequenza di lanci alle spalle e con il secondo in fase di dismissione) rimane solamente Ariane 6 di Arianespace, che si sta dimostrando affidabile, mentre viene incrementata la cadenza di lancio. Oggi è stata la volta della terza missione (chiamata anche VA269) per portare in orbita dei satelliti Amazon Leo, dopo LE-02, completata alla fine di aprile. Questa non è l'unica notizia interessante.

Il razzo spaziale Ariane 6 e la missione Amazon Leo LE-03

Il lancio era previsto inizialmente alle 13:53 di oggi (ora italiana), dallo spazioporto europeo della Guyana francese di Kourou. A causa di un problema tecnico al sito di lancio sia CNES che la società francese hanno annunciato lo spostamento dell'orario di decollo alle 14:21.

Questo è stato il primo razzo spaziale Ariane 6 con quattro booster laterali della tipologia P160C, che va ad aggiungersi e poi sostituire quella P120C utilizzata fin'ora. Questi booster laterali con propellente allo stato solido che hanno una massa complessiva di 156 tonnellate, realizzati dall'italiana Avio, sono più alti di circa un metro rispetto ai P120C (toccando i 14,5 metri) e garantiscono una spinta superiore del 10%-15%. Questo significa portare un carico utile con massa maggiore in orbita.

I test sono stati svolti negli scorsi mesi e all'inizio di quest'anno era stato annunciato un possibile lancio nella configurazione Ariane 64+ o Ariane 64 Block 2 per questa estate. A differenza delle missioni LE-01 e LE-02, che avevano a bordo 32 satelliti Amazon Leo, in questo caso a bordo ce n'erano ben 36 satelliti, rappresentando il carico utile con più unità per questa costellazione rispetto agli altri vettori operativi e già lanciati in precedenza.

Ariane 64+ (Ariane 64 Block 2) è attualmente da considerarsi il vettore europeo con la maggiore spinta di sempre anche se potrebbero arrivare versioni leggermente più prestazionali in futuro, diminuendo la massa della componentistica interna del razzo, a tutto vantaggio o della spinta o della massa del carico utile. Guardando alle statistiche generali, è il 361° lancio da parte Arianespace, il terzo lancio della società nel 2026, il terzo lancio di una versione Ariane 64 (quattro booster laterali), il primo lancio della variante Ariane 64+ e questo è il carico utile con la maggiore massa mai lanciato da un vettore di Arianespace.