Apple Vision Pro contro Infinite di Samsung: la battaglia dei visori VR/AR si accende per il 2024

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla testata sudcoreana JoongAng, Samsung starebbe pianificando di lanciare il suo visore di realtà mista, nome in codice "Infinite", nella seconda metà del 2024. Questa mossa arriva dopo che Apple ha recentemente svelato i suoi piani per il lancio del visore di realtà mista Apple Vision Pro all'inizio del 2024.

Il rapporto afferma che Samsung probabilmente annuncerà il visore "Infinite" durante il suo evento annuale Unpacked che solitamente si tiene a luglio o agosto. Tuttavia, le vendite effettive del prodotto non dovrebbero iniziare fino a dicembre 2024. Ciò significa che arriveranno sul mercato circa un anno dopo il lancio di Apple Vision.

Samsung posticipa il lancio del visore di realtà mista al 2024 per competere con Apple

Samsung sta sviluppando il visore Infinite da diversi anni, ma i progressi sono stati rallentati dalla pandemia. L'annuncio di Apple sembra aver dato nuova linfa agli sforzi di Samsung, spingendo l'azienda ad accelerare lo sviluppo per rimanere competitiva. Samsung e Google hanno anche annunciato una partnership per creare una versione personalizzata di Android per il visore Infinite.

Secondo JoongAng, Samsung prevede inizialmente di produrre 30.000 unità di Infinite. Samsung Display fornirà i display OLEDoS per il dispositivo, la stessa tecnologia che si dice Apple stia utilizzando per i suoi visori. Gli analisti ritengono che il prezzo del dispositivo potrebbe aggirarsi tra i 900 ei 1000 dollari per competere con Apple Vision.

Se il rapporto è accurato, significa che i consumatori avranno due importanti opzioni di visori VR/AR tra cui scegliere nel 2024. Apple Vision sembra puntare più sulla realtà mista, mentre Infinite di Samsung potrebbe essere più focalizzato sulla realtà virtuale. Entrambi i prodotti probabilmente mireranno a offrire esperienze di gioco coinvolgenti oltre a utilizzi aziendali e professionali.