Apollo 13, la NASA ricrea le visuali della missione in altissima definizione (4K Ultra HD)

Rilasciata poco prima del cinquantesimo anniversario dell'impegnativa missione Apollo 13, la presentazione in 4K Ultra HD mostra gli scenari visti dall'equipaggio - mai riuscito ad atterrare sul nostro satellite artificiale - con un incredibile livello di dettaglio. Si tratta di un rendering che propone il corpo celeste ad una risoluzione mai vista prima d'ora.

Nella nota rilasciata dalla NASA in accompagnamento al video si legge: "Questo video utilizza i dati raccolti dalla navicella spaziale Lunar Reconnaissance Orbiter per ricreare alcune delle meravigliose vedute della luna che gli astronauti dell'Apollo 13 hanno visto nel loro pericoloso viaggio intorno al lato opposto del satellite nel 1970".

Nel video è possibile osservare varie viste della superficie lunare, terminando con la visuale degli astronauti nel momento in cui è stato ristabilito il contatto radio con il Mission Control. La NASA ha scritto, inoltre: "[Nel video] viene rappresentato il percorso della traiettoria di ritorno attorno alla luna e una visione continua della luna lungo quel percorso", con tutte le visuali che sono ovviamente accelerate per risultare godibili per il fruitore.

La sfortunata missione Apollo 13 è stata raccontata nell'omonimo film del 1995 di Ron Howard, con Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harris e Gary Sinise. L'equipaggio reale si componeva di tre astronauti esperti, Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise, con l'obiettivo di raggiungere la superficie lunare nove mesi dopo il primo atterraggio con equipaggio. Un incidente critico, però, ha messo a dura prova i piani iniziali.



Cinquantasei ore dopo l'inizio della missione, infatti, è esploso uno dei serbatoi di ossigeno del veicolo spaziale, provocando una perdita di carburante. L'incidente ha anche causato l'arresto nella fornitura di elettricità, luce e acqua nel modulo di comando a oltre 300 mila chilometri dalla Terra. Da lì un lavoro coordinato e congiunto fra Mission Control ed equipaggio ha permesso ai tre di ritornare in sicurezza a casa, senza però raggiungere il suolo lunare.



Dopo Apollo 13 la NASA ha raggiunto la superficie del satellite diverse volte (tutte le missioni successive, fino ad Apollo 17), tuttavia è dal dicembre 1972 che non mette piede sulla Luna. Dovrebbe riuscirci entro pochi anni all'interno della missione Artemis, che è attualmente in fase di allestimento da parte dell'agenzia spaziale USA.