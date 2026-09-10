Anthropic, scenario estremo: PIL +15% l'anno, ma il posto lo perdono i colletti bianchi

Anthropic ha pubblicato uno strumento interattivo che proietta l'economia statunitense al 2030 a partire da ipotesi sulle capacità dell'intelligenza artificiale e sulla velocità con cui verrà adottata. Alla base c'è un rapporto tecnico del team di economia della società, Economic Scenarios for Transformative AI (Korinek et al., 2026), che scompone il lavoro in compiti elementari e calcola cosa accade quando una quota crescente di quei compiti passa alle macchine. Chiunque può inserire le proprie previsioni su cinque parametri, cioè capacità, adozione, autonomia, produttività e facilità di ricollocazione di chi perde il posto, e vedere l'economia che ne discende; il modello ne evidenzia tre, chiamati modesto, sostanziale ed estremo.

Negli scenari modesto e sostanziale la disoccupazione resta dentro l'intervallo storico e i salari restano fermi o salgono a seconda del settore, con un PIL che nel secondo caso cresce al doppio del ritmo abituale. Nello scenario estremo la crescita annua arriva al 15% e raddoppia la dimensione dell'economia ogni quattro anni e mezzo, ma insieme alla ricchezza salgono la disoccupazione, che supera i livelli tipici delle recessioni, e la fetta di reddito che finisce al capitale. Lo strumento si ferma qui, e fra i suoi cursori non compaiono né lo scoppio della bolla dell'IA né l'ipotesi che i sistemi finiscano per uccidere tutti, che pure dentro Anthropic c'è chi stima sopra il 10% nel prossimo decennio.

Il modello rappresenta ogni mestiere come un fascio di compiti presi dalla tassonomia O*NET del Dipartimento del Lavoro statunitense. Su ciascun compito l'IA può fare quattro cose diverse: nulla, aiutare chi lo svolge, sostituirlo del tutto, oppure generare lavoro nuovo che prima non esisteva. Anthropic porta l'esempio di un'infermiera: nessun sistema la può sostituire per fare il bagno al paziente (almeno fino a quando anche la robotica non sarà arrivata a quel livello...), ma può aiutarla a preparare le istruzioni di dimissione e a pianificare i turni di assistenza, può registrare da solo i parametri vitali e ordinare le forniture del reparto, e le assegna il compito nuovo di controllare quanto bene l'IA abbia svolto il triage in accettazione. Sommando i milioni di ripetizioni quotidiane di ogni singolo compito si ottengono gli oltre 30 mila miliardi di dollari di valore prodotto in un anno negli Stati Uniti.

Chi incassa la crescita

In tutti e tre gli scenari il salario medio sale, ma la media nasconde una spaccatura netta. L'aumento si concentra fuori dal lavoro della conoscenza: elettricisti, infermieri e in generale le occupazioni che l'IA tocca poco vengono pagate di più. Per chi lavora con le informazioni la traiettoria è opposta, con retribuzioni ferme o in calo e disoccupazione in crescita man mano che ci si sposta dallo scenario modesto a quello estremo.

Oggi di ogni dollaro prodotto dall'economia statunitense circa 60 centesimi vanno al lavoro e 40 al capitale. Nel modello quel rapporto si muove appena nello scenario modesto (59,4% al lavoro), scivola nel sostanziale (56,1%) e si rovescia quasi del tutto in quello estremo, dove al lavoro resta il 45,2% e al capitale va il 54,8%, quasi quindici punti in più di oggi. La spiegazione che il team di economia offre è meccanica: se il capitale diventa utile per un numero maggiore di cose, la domanda di capitale sale e con essa il suo prezzo. Nello scenario estremo il reddito da lavoro complessivo al 2030 è quasi identico a quello di partenza, nonostante l'economia nel frattempo sia cresciuta a ritmi mai visti.

La differenza fra una traiettoria e l'altra si misura anche in quante persone devono cambiare mestiere. Anthropic scrive che programmatori e addetti ai call center potrebbero doversi spostare verso lavori come elettricista e infermiere, meno esposti all'automazione, e non nasconde quanto sia difficile: chi cambia occupazione deve volerlo, deve imparare competenze nuove e, anche quando le ha imparate, non trova subito un posto. Nello scenario estremo, dove l'automazione del lavoro della conoscenza arriva più in fretta, i lavoratori colpiti restano fuori dal mercato per periodi prolungati.

Ad agosto la società ha chiesto a oltre 10.000 americani cosa si aspettano su capacità e diffusione dell'IA e su quanto sia facile ricollocarsi dopo un licenziamento. Le risposte del rispondente tipico, date in pasto al modello, portano a un esito vicino allo scenario sostanziale: PIL più alto del 10% al 2030 rispetto a un'economia senza IA e disoccupazione complessiva intorno al 5%. Circa un rispondente su dieci esprime invece opinioni che implicano lo scenario estremo.

I bordi del modello

Le assenze contano quanto le curve. Nessuna delle traiettorie previste contempla lo scoppio della bolla dell'IA, ipotesi tutt'altro che accessoria per un'economia che su quella scommessa ha impegnato capitali enormi.

Jacob is correct herewe really do earnestly believe AI could kill all humans! I personally think it is >10% within the next decade. I believe Anthropic is trying its best, but we do not yet have a plan to solve alignment for superintelligence and are not clearly on track to. https://t.co/QAIHiFP3QZ  Evan Hubinger (@EvanHub) September 9, 2026

C'è poi un'assenza di natura diversa: Evan Hubinger, che guida la ricerca sull'allineamento in Anthropic, ha scritto su Twitter il giorno prima della pubblicazione che "crediamo davvero, sinceramente, che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani", stimando la probabilità sopra il 10% nel prossimo decennio e aggiungendo che "non abbiamo ancora un piano per risolvere l'allineamento della superintelligenza e non siamo chiaramente sulla strada per averlo". Nello strumento di Anthropic, però, nessuno degli scenari economici incorpora quella possibilità...