Anthropic scava, NVIDIA vende i picconi: il vero guadagno dell'IA si forma altrove

Un ricercatore usa vapore, elettricità e ferrovie per sostenere che i margini più solidi finiranno a chi controlla dati, distribuzione e infrastrutture del mondo reale

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Durante una recente puntata del podcast All-In, l'investitore Gavin Baker ha detto di aver saputo da diverse persone di cui si fida che Dario Amodei avrebbe previsto per Anthropic un futuro da unica azienda privata rimasta al mondo, con i governi come soli altri attori. Baker non ha fornito prove e ha aggiunto che scommetterebbe contro quello scenario. Sholto Douglas, ricercatore di Anthropic, ha definito il racconto «completamente falso»; Amodei, intervenuto in seguito nel confronto, ha discusso regolamentazione e concentrazione del potere senza smentire personalmente l'attribuzione.

Chi costruisce il modello di intelligenza artificiale più potente può trattenere quasi tutto il valore che contribuisce a creare?

Christian Catalini, ricercatore del MIT Sloan e fondatore del MIT Cryptoeconomics Lab, risponde di no. Nel saggio No, Anthropic Won't Be the Only Company Left, pubblicato da Forward Future il 19 agosto 2026, descrive un copione già visto: l'inventore apre il mercato e finanzia l'infrastruttura, mentre i margini si spostano verso chi possiede ciò che serve a trasformare la tecnologia in un'attività economica.

I binari non sono il mercato

Vapore, elettricità, motore a combustione e ferrovie hanno seguito un percorso simile. Una nuova capacità attira capitale, impianti e reti; le valutazioni anticipano decenni di profitti. Poi arrivano i costi, i concorrenti e gli errori di previsione. Alcuni pionieri falliscono, altri sopravvivono come fornitori meno eccezionali di quanto si pensasse; l'infrastruttura resta e viene usata da aziende che non hanno inventato la tecnologia, ma sanno trasformarla in prodotti, distribuzione e domanda.

Una ricostruzione storica della Federal Reserve stima che negli Stati Uniti la quota di potenza meccanica prodotta dall'elettricità nelle fabbriche passò da meno del 5% nel 1899 a oltre l'80% nel 1929; tra il 1919 e il 1929 la produttività manifatturiera aumentò di circa il 5,5% l'anno, anche grazie ad altre innovazioni. Ogni macchina poteva finalmente avere il proprio motore, così gli stabilimenti organizzarono spazi e flussi attorno alla produzione anziché alla trasmissione della forza motrice. Una ricerca comparativa su vapore, elettricità e informatica conferma il ritardo tra l'invenzione e il salto di produttività, ma non trova prove persuasive di una crescita particolarmente elevata nell'industria dei motori elettrici.

Nelle ferrovie, gli investitori pagarono la costruzione dei binari e subirono fallimenti e guerre dei prezzi, mentre aziende come Standard Oil usarono il proprio volume di traffico per negoziare da una posizione di forza. Sears costruì sui cataloghi postali e sulla rete ferroviaria un sistema di vendita nazionale: il fatturato passò da circa 750.000 dollari nel 1895 a 50 milioni nel 1907. Il suo vantaggio stava nell'aver capito che cosa fare della locomotiva, senza averla inventata.

Con l'intelligenza artificiale, i laboratori costruiscono i modelli e sostengono i costi dell'addestramento e dell'inferenza. Se l'intelligenza diventa una risorsa a consumo, misurata in token e acquistata nella quantità necessaria, il margine maggiore si sposterà verso chi la inserisce in un'attività che possiede già clienti, dati, responsabilità operative e capacità di distribuzione.

Quando un modello è abbastanza buono

Secondo lo Stanford AI Index 2026, a marzo i principali modelli di Anthropic, xAI, Google e OpenAI erano raccolti in 25 punti Elo nelle valutazioni basate sulle preferenze degli utenti. Il miglior modello chiuso manteneva un vantaggio del 3,3% sul migliore a pesi aperti. Un benchmark non riproduce la complessità di un ambiente produttivo, quindi quella percentuale non dice che i modelli siano intercambiabili; indica però una convergenza sufficiente a spostare la scelta verso costo, affidabilità, controllo e prestazioni sul compito specifico.

Per molte imprese la soglia decisiva non coincide con il primo posto in classifica. Se due modelli svolgono entrambi in modo accettabile il lavoro richiesto, diventa più importante sapere quale può essere eseguito all'interno dell'infrastruttura aziendale, quale costa meno, quale espone meno dati e quanto è semplice sostituirlo. La superiorità generale conserva valore nei compiti più difficili; non garantisce un sovrapprezzo su ogni fattura, ogni richiesta di assistenza o ogni documento da classificare.

Un software proprietario si compra, si concede in licenza e, a volte, si imita. Replicare un processo che produce continuamente dati verificati è molto più difficile: Catalini lo descrive come un ciclo di apprendimento dal mondo reale. Una banca che usa l'IA per l'istruttoria di un prestito osserva gli esiti, gli errori, le eccezioni e le correzioni degli analisti; un ospedale confronta i suggerimenti del sistema con decisioni cliniche, rimborsi e risultati sui pazienti. Il vantaggio deriva dal diritto di vedere che cosa è successo dopo e dal meccanismo che trasforma quell'esito in una correzione, non dalla quantità di documenti accumulati.

Anthropic lo ha già capito e negli ultimi mesi ha portato Claude dentro finanza, sanità e scienze della vita, aggiungendo agenti, connettori e integrazioni con gli strumenti di lavoro. I suoi agenti per i servizi finanziari lavorano con dati di FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook e LSEG; Claude for Healthcare si collega a banche dati sanitarie, standard di codifica e sistemi che gestiscono autorizzazioni, richieste di rimborso e sperimentazioni cliniche. Il modello conta, ma senza quei dati, quei permessi e quei passaggi operativi resta un motore scollegato dal resto della fabbrica.

Per difendere i margini, il fornitore del modello chiuso prova a occupare il flusso di lavoro del cliente; così facendo smette di essere un partner neutrale e diventa un potenziale concorrente delle aziende che costruiscono sopra la sua tecnologia. I modelli a pesi aperti acquistano valore anche come assicurazione contro questa dipendenza: non sempre sono la scelta migliore, ma rendono credibile la possibilità di cambiare fornitore.

Chi vende i picconi di questa moderna corsa all'oro

NVIDIA occupa una posizione diversa: vende capacità di calcolo ai laboratori che addestrano i modelli e alle aziende che vogliono eseguirli, adattarli o integrarli. GPU, interconnessioni, software e capacità dei data center non diventano automaticamente una merce indifferenziata soltanto perché il prezzo dei token scende.

La filiera fisica è molto più concentrata di quanto suggerisca la quantità di modelli disponibili. Lo Stanford AI Index censisce 5.427 data center negli Stati Uniti e ricorda che quasi tutti i chip più avanzati per l'IA dipendono da una sola fonderia, TSMC. L'intelligenza può diffondersi attraverso API e pesi scaricabili; fabbriche di semiconduttori, energia, memoria ad alta banda e reti non si duplicano con la stessa facilità.

Modelli più piccoli, quantizzazione, chip proprietari dei grandi cloud e una maggiore efficienza dell'inferenza possono erodere la rendita di posizione di NVIDIA, riducendo la quantità di hardware necessaria per ottenere lo stesso risultato. La commoditizzazione dell'output non coincide però con quella dell'infrastruttura: se le aziende cambiano modello ogni pochi mesi, il fornitore della capacità di calcolo continua a vendere a quasi tutti.

Dove la tesi di Catalini fallisce

I beni complementari possono essere controllati dagli stessi gruppi che possiedono modelli, cloud e canali di accesso ai clienti. Pierre Azoulay, Joshua Krieger e Abhishek Nagaraj individuano in Openness, Control, and Competition in Generative AI sei vantaggi competitivi: capacità di calcolo, infrastruttura di inferenza, procedure di sicurezza e governance, benchmark, dati non pubblici ed effetti di rete generati dall'uso. Se pochi operatori controllano questi elementi, il mercato dei modelli di base può diventare un oligopolio, lasciando alle aziende più piccole uno spazio applicativo ricco ma subordinato, simile a quello degli sviluppatori negli app store.

Un laboratorio non è condannato a diventare una centrale elettrica con margini regolati; può acquistare dati, incorporare strumenti, finanziare infrastrutture, controllare la distribuzione e trasformare le interazioni degli utenti in un circuito di miglioramento. Anthropic sta già andando in quella direzione, come OpenAI, Google e gli altri grandi operatori. Se riuscisse a possedere anche quei beni, la teoria reggerebbe comunque, con Anthropic nel doppio ruolo di laboratorio e proprietario dell'infrastruttura.

La regolamentazione può accelerare questo processo senza bisogno di complotti. Requisiti costosi di test, documentazione, sicurezza e responsabilità sono più facili da sostenere per chi dispone già di miliardi, uffici legali e squadre dedicate. Amodei replica che Anthropic cerca di scrivere regole capaci di rallentare i laboratori di frontiera e favorire i concorrenti più piccoli; ha anche definito i modelli a pesi aperti privi di capacità pericolose un bene pubblico, escludendo un divieto generalizzato e chiedendo test obbligatori per tutti i modelli sufficientemente potenti, aperti o chiusi.

I rischi biologici e informatici giustificano test seri; progettati male, però, quei controlli diventano un costo fisso che elimina i concorrenti prima ancora di misurarne la sicurezza. Servono obblighi proporzionati alle capacità effettive e uguali per modelli aperti e proprietari, senza trasformare il confronto in una scelta di principio tra regole e libertà assoluta.

I margini si formeranno fuori dai laboratori

Il mercato potrebbe finire per concentrarsi su pochi laboratori capaci di creare e mantenere modelli di frontiera, diversi fornitori di infrastruttura con un potere enorme e, sopra di loro, migliaia di imprese che difendono i margini grazie a dati, distribuzione, fiducia, responsabilità professionale e cicli di verifica che nessuna API consegna già pronti.

Per le aziende utenti, i flussi di lavoro devono consentire di sostituire il modello senza perdere contesto, controlli e relazione con il cliente; se tutta la conoscenza operativa rimane dentro l'interfaccia di un fornitore, il vantaggio appartiene al fornitore.

Anthropic può diventare una delle società più preziose del mondo. Per diventare l'unica dovrebbe però controllare chip, energia, cloud, dati industriali, canali commerciali, responsabilità legali e una parte considerevole del mondo fisico. Il modello più intelligente può scrivere un referto, una valutazione di credito o un progetto; invece la cartella clinica, lo storico dei pagamenti, la responsabilità della decisione e il cliente appartengono ancora a qualcun altro.

Insomma, a mio avviso i margini si formeranno soprattutto fuori dai laboratori che creano i modelli di Intelligenza Artificiale.