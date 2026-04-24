Anthropic resetta i limiti di utilizzo dopo aver confermato: sì, Claude Code era davvero peggiorato

Anthropic ha identificato tre bug distinti introdotti tra marzo e aprile 2026 che hanno degradato le performance di Claude Code. Tutti risolti il 20 aprile: reasoning effort abbassato, memoria di ragionamento cancellata ogni turno e un system prompt troppo restrittivo sulla verbosità

Anthropic ha pubblicato un'analisi dettagliata per spiegare perché Claude Code abbia mostrato un calo di qualità percepito nell'ultimo mese. Contrariamente a quanto speculato in alcune community, non si tratta di un degrado deliberato dei modelli né di un problema all'API: le cause sono tre bug separati, introdotti in sequenza tra il 4 marzo e il 16 aprile 2026, che hanno interessato esclusivamente Claude Code, il Claude Agent SDK e Claude Cowork. Tutti e tre sono stati corretti entro il 20 aprile con la versione v2.1.116.

Thanks to the entire Claude community for giving feedback and continuing to build with us.



Read the full post-mortem here: https://t.co/a8xZ5iFos0  ClaudeDevs (@ClaudeDevs) April 23, 2026

Bug 1: reasoning effort abbassato di default

Il 4 marzo, Anthropic ha modificato il livello di ragionamento predefinito di Claude Code da "high" a "medium". La decisione è stata basata su una ragione tecnica: in modalità "high", Claude Opus 4.6 tendeva occasionalmente a ragionare a lungo, abbastanza da far sembrare l'interfaccia bloccata e da generare latenze eccessive. Internamente, le metriche di valutazione mostravano che "medium" garantiva un'intelligenza leggermente inferiore con latenza significativamente ridotta sulla maggior parte dei task, senza i picchi di latenza del modo "high" e con un consumo di token più contenuto.

Il cambiamento è stato comunicato agli utenti tramite un dialog in-product, ma la risposta della community è stata netta: le segnalazioni di "Claude meno intelligente" si sono accumulate rapidamente. Anthropic ha risposto con aggiustamenti UI per rendere più visibile l'impostazione attuale (avvisi all'avvio, un selettore inline, il ripristino del comando "ultrathink"), ma la maggior parte degli utenti è rimasta sul default "medium". Il 7 aprile la decisione è stata invertita: oggi il default è "xhigh" per Opus 4.7 e "high" per tutti gli altri modelli.

Bug 2: il caching che cancellava la memoria di ragionamento

Il 26 marzo è stato introdotto quello che si è rivelato il bug più subdolo dei tre. L'obiettivo era ottimizzare il costo di riprendere sessioni inattive da oltre un'ora: poiché quelle sessioni avrebbero comunque generato un cache miss, si sarebbe potuto eliminare le sezioni di thinking più vecchie prima di reinviare la richiesta all'API, riducendo i token non in cache. Il meccanismo usava l'header "clear_thinking_20251015" con il parametro "keep:1".

Il bug risiedeva nell'implementazione: invece di eseguire la pulizia una volta sola alla ripresa della sessione idle, il codice continuava a farlo a ogni turno per l'intera durata della sessione. Il risultato era che Claude perdeva progressivamente la memoria del proprio ragionamento: continuava a eseguire tool call e a produrre codice, ma senza ricordare perché avesse preso le decisioni precedenti. Questo spiegava le segnalazioni di comportamento ripetitivo, scelte di tool incoerenti e dimenticanza apparente. Un effetto collaterale non immediatamente ovvio: i cache miss continui acceleravano il consumo dei limiti di utilizzo, spiegando le segnalazioni separate di crediti esauriti più in fretta del normale.

Riprodurre il problema è stato tutt'altro che banale. Due esperimenti interni indipendenti mascheravano il bug: uno relativo al message queuing lato server, l'altro legato a un cambiamento nel modo in cui il thinking veniva visualizzato nelle sessioni CLI. Il bug era all'intersezione di tre sistemi (context management di Claude Code, Anthropic API, extended thinking) e aveva superato code review manuali e automatizzate, unit test, test end-to-end e il beta-testing interno. Il fix è arrivato il 10 aprile, nella versione v2.1.101. Come verifica retroattiva, Anthropic ha eseguito un code review del pull request incriminato usando Opus 4.7: il modello ha individuato il bug, a differenza di Opus 4.6. Questo risultato ha portato alla decisione di espandere il supporto a repository aggiuntivi come contesto per i code review automatizzati.

Bug 3: il system prompt che soffocava le risposte

Il terzo problema è emerso il 16 aprile, in coincidenza con il lancio di Claude Opus 4.7. Come documentato da Anthropic stessa al lancio, Opus 4.7 tende a essere più verboso dei suoi predecessori, caratteristica che migliora le performance sui task complessi ma genera più output token. Per gestire questa verbosità, il team ha aggiunto al system prompt di Claude Code un'istruzione esplicita: "Length limits: keep text between tool calls to ≤25 words. Keep final responses to ≤100 words unless the task requires more detail."

Dopo settimane di test interni senza regressioni nelle valutazioni disponibili, il cambiamento era stato giudicato sicuro. Ma un'analisi con tecniche di ablation, cioè rimuovendo sistematicamente singole righe del prompt per misurarne l'impatto, condotta su una suite di valutazioni più ampia ha rilevato un calo del 3% di qualità sia su Opus 4.6 che su Opus 4.7. Il retromarcia è stato immediato, il 20 aprile, ed è confluito nel rilascio della versione v2.1.116. L'impatto di questo bug ha interessato anche Sonnet 4.6, oltre ai due modelli Opus.

Perché i tre bug sono stati percepiti come un problema unico

Poiché ciascuno dei tre cambiamenti ha colpito una porzione diversa del traffico in momenti diversi, l'effetto aggregato percepito dagli utenti assomigliava a un degrado ampio e inconsistente. Le prime segnalazioni sono arrivate già a inizio marzo, ma erano difficili da distinguere dalla normale variabilità del feedback. Né le sessioni di test interne né le calutazioni standard hanno inizialmente riprodotto i problemi: l'assenza di riproducibilità ha allungato i tempi di diagnosi.

Misure correttive annunciate

Sul fronte preventivo, Anthropic ha annunciato che una quota maggiore del personale interno utilizzerà la build pubblica di Claude Code, anziché versioni di test dedicate. I controlli sul system prompt diventeranno più stringenti: ogni modifica passerà attraverso una suite di valutazione per modello, ablation sistematiche, soak period prolungati e rollout graduali. Il file CLAUDE.md verrà aggiornato per isolare esplicitamente le modifiche specifiche per modello. Il tool di Code Review interno riceverà il supporto a repository aggiuntivi come contesto, ed è previsto il rilascio di questa versione migliorata anche agli utenti. Per le comunicazioni dirette con gli sviluppatori, Anthropic ha aperto l'account @ClaudeDevs su X, con aggiornamenti paralleli su GitHub.

Come gesto concreto verso gli utenti colpiti, a partire dal 23 aprile i limiti di utilizzo sono stati resettati per tutti gli abbonati.