Anthropic presenta Claude Science: l'IA che analizza i dati senza farli uscire dal laboratorio

Anthropic ha aperto la beta di Claude Science, un ambiente di lavoro per la ricerca scientifica che l'azienda colloca allo stesso livello di Claude Code e Claude Cowork. Non si tratta di nuovo modello: gira sugli stessi modelli Claude già disponibili a tutti, Opus 4.8 compreso, senza accesso speciale né restrizioni. La stessa Anthropic lo precisa nell'annuncio, dove scrive che "non è un nuovo modello di IA né un modello più capace per la biologia".

Claude Science poggia su Claude for Life Sciences, presentato nell'ottobre 2025, e ne rappresenta l'evoluzione in prodotto autonomo, il terzo che Anthropic definisce di punta accanto a Claude Code e Claude Cowork. È disponibile dal 30 giugno come app desktop per macOS e Linux per gli utenti dei piani Pro, Max, Team ed Enterprise, e integra oltre 60 database scientifici con connettori preconfigurati per genomica, single-cell, proteomica, biologia strutturale e cheminformatica.

Un'architettura multi-agente con revisore

Il funzionamento ruota attorno a più agenti. Un agente coordinatore generalista orchestra agenti specializzati, anche personalizzati dall'utente, mentre un agente revisore separato controlla citazioni, calcoli e figure, segnalando e correggendo gli errori. Sul fronte della riproducibilità, ogni figura generata porta con sé "il codice e l'ambiente esatti che l'hanno prodotta, una descrizione in linguaggio naturale di come è stata creata e la cronologia completa dei messaggi".

Il workbench gira sull'infrastruttura del laboratorio: un laptop macOS o Linux, un server remoto via SSH, un nodo HPC oppure compute on demand tramite Modal. I dataset sensibili non lasciano mai i sistemi del laboratorio. Per i modelli di life sciences, Claude Science si appoggia al BioNeMo Agent Toolkit di NVIDIA per collegarsi nativamente a strumenti come Evo 2, Boltz-2 e OpenFold3.

I primi casi d'uso e la sfida sul mercato

Alcuni dei risultati riportati sono notevoli. Jérôme Lecoq, neuroscienziato all'Allen Institute, ha costruito un template di review multi-agente con circa 20 skill personalizzate: un lavoro che prima poteva richiedere fino a due anni ora produce 10 review da oltre 100 pagine con citazioni verificate dagli agenti revisori. Stephen Francis, epidemiologo all'UCSF Brain Tumor Center, ha ridotto a circa un decimo il tempo di analisi in uno studio di epidemiologia molecolare del glioma, con risultati validati in modo indipendente dal suo gruppo.

La scommessa è sulla distribuzione più che sul modello, e qui si aprono tre strade diverse nello stesso mercato. Anthropic punta sull'accesso ampio via abbonamento; OpenAI, con GPT-Rosalind, ha scelto un modello specializzato ad accesso riservato alle imprese e limitato a clienti qualificati statunitensi; Google DeepMind procede con Gemini for Science e modelli proprietari come AlphaFold e AlphaGenome. Interessante osservare che l'annuncio di Claude Science arriva poco dopo il passaggio di John Jumper, co-premiato con il Nobel per la chimica per AlphaFold, da Google DeepMind ad Anthropic, come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane.

Il prodotto arriva insieme a un programma di sostegno: Anthropic finanzierà fino a 50 progetti di ricerca con crediti fino a 30.000 dollari ciascuno, a cui Modal aggiunge fino a 2.000 dollari di compute. Le candidature restano aperte fino al 15 luglio 2026, con notifiche entro il 31 luglio e progetti in calendario dal 1° settembre al 1° dicembre. Il piano Team, intanto, offre posti scontati per i laboratori attivi in istituzioni accademiche e organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro.