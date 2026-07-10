Anthropic lancia Reflect: misura come usi Claude e ti invita a staccare se esageri

Disponibile in beta da oggi per gli account Free, Pro e Max con memoria attiva, il pannello riassume argomenti, orari di picco e abitudini d'uso, propone come collaborare meglio con il modello e lascia fissare orari di silenzio e promemoria di pausa

Nelle scorse ore Anthropic ha aggiunto a Claude una funzione chiamata Reflect, un pannello che raccoglie e visualizza il modo in cui si usa il chatbot e invita a chiedersi se quel tempo sia speso in linea con i propri obiettivi. È disponibile in beta da subito per gli account Free, Pro e Max, a patto di avere la memoria attiva, e si raggiunge dalle impostazioni della versione web o dell'app desktop. Su mobile arriverà più avanti.

La panoramica si apre con un riassunto delle conversazioni recenti e si può impostare su una finestra di 1, 3, 6 o 12 mesi. Sotto compaiono il giorno più attivo, l'ora di picco e il totale delle chat, seguiti da una ripartizione degli argomenti trattati con una percentuale per i più ricorrenti.

Oltre alla fotografia dei consumi, Reflect propone suggerimenti per lavorare meglio con Claude, organizzati intorno al 4D AI Fluency Framework che Anthropic ha messo a punto con un gruppo di accademici: delegazione (decidere se e come coinvolgere l'IA), descrizione (formulare bene le richieste), discernimento (valutare la bontà delle risposte) e diligenza (assumersi la responsabilità di ciò che si fa con l'IA). Il resoconto riassume come si tende a collaborare con il modello e offre indicazioni pratiche: se ci si accorge di ricostruire ogni volta lo stesso contesto, per esempio, viene proposto di aprire un Project per raggruppare le richieste ed evitare di ripetersi.

Dal pannello si possono anche fissare orari di silenzio o programmare un promemoria per prendersi una pausa dopo un certo tempo di utilizzo. Sono richiami che restano semplici promemoria delle proprie preferenze e si ignorano quando si è nel mezzo di qualcosa; le stesse impostazioni sono raggiungibili dalla sezione dedicata a tempo e concentrazione.

Cosa resta fuori dal resoconto

Anthropic precisa che Reflect non attinge alle chat in incognito né ai file sottostanti degli strumenti collegati: se si è chiesto a Claude di riassumere la posta in arrivo, quel riassunto può comparire, ma le email originali no. Le conversazioni legate a uno strumento di integrazione sanitaria sono escluse del tutto. Gli argomenti che l'azienda etichetta come sensibili possono affiorare, ma solo a un livello generale, e le informazioni raccolte restano confinate al pannello senza essere usate per altri scopi.

Un pannello pensato per staccare

L'obiettivo dichiarato è il tratto più curioso. Anthropic promuove da tempo Claude come strumento di collaborazione che aiuta a pensare, e Reflect è presentato nella stessa cornice, con l'invito a costruire competenze che sostengano il proprio pensiero originale.

Il resoconto solleva periodicamente domande come "Qual è una cosa che vuoi continuare a fare da solo, anche se Claude potrebbe farla più in fretta?", per poi offrire la possibilità di discuterne, appunto, con Claude. Manca invece ancora un dato: il tempo effettivamente trascorso a chattare. Ryn Linthicum, responsabile delle politiche di benessere di Anthropic, lega l'assenza al fatto che non era una metrica tracciata internamente, essendo qualcosa che il team di prodotto non voleva massimizzare; l'indicazione arriverà più avanti, insieme al supporto mobile e all'estensione a Cowork.

La funzione, ha spiegato Linthicum, nasce da uno studio del team Societal Impacts in cui i partecipanti esprimevano un misto di ottimismo e ansia verso Claude e prodotti simili. "Abbiamo costruito il pannello con grande intenzionalità, pensando a come far crescere le competenze di chi usa Claude, non per incoraggiare a passarci più tempo, ma per permettere di essere più efficienti nel raggiungere i propri obiettivi e, si spera, di staccarsi da Claude o di preservare le cose su cui si vuole continuare a pensare da soli".