Anthropic avrebbe nuovi antibiotici contro i batteri resistenti: la voce circola su X

Due post su X, entrambi da account pseudonimi, sostengono che Anthropic abbia individuato una classe inedita di antibiotici efficaci contro i ceppi resistenti. Le due versioni non coincidono sul momento dell'annuncio, e nulla è confermato

Su X circola da qualche giorno una voce non confermata: Anthropic avrebbe individuato una classe inedita di antibiotici efficace contro i ceppi batterici resistenti ai farmaci oggi in uso. Il primo post, firmato da un account pseudonimo, sostiene che l'azienda intenda annunciare la scoperta in occasione della propria quotazione in borsa, e aggiunge che "sperano davvero che un concorrente non bruci un po' di potenza di calcolo per soffiargliela e pubblicarla per primo". Nel materiale disponibile non figura alcuna conferma dell'azienda, e la voce non poggia su documenti pubblici.

Un secondo account, il giorno seguente, ha rilanciato la stessa indiscrezione con una premessa difensiva: "Non è uno scherzo e non è un meme. La prima volta che l'ho sentita non mi era sembrata così importante, ma stasera a cena ho scoperto con sorpresa che la cosa interessava". Il secondo post non nomina Anthropic e colloca l'annuncio formale dopo la sperimentazione sull'uomo, cioè in un punto molto più avanzato di un percorso che dai saggi di laboratorio passa per i test sugli animali e solo alla fine arriva ai pazienti.

This is not a joke or a meme. I didnt think it was that important first time I heard it but I was surprised to find out over dinner today that people thought this was interesting.



Therefore I am sharing.  bubble boi (@bubbleboi) September 9, 2026

La resistenza antimicrobica è, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, una delle principali minacce sanitarie del secolo, e per un laboratorio di intelligenza artificiale è un terreno con caratteristiche invitanti: una letteratura scientifica sterminata da cui pescare, saggi di laboratorio standardizzati che si prestano all'automazione e la necessità di eseguire migliaia di prove in parallelo. È anche un settore che le grandi case farmaceutiche hanno in larga parte abbandonato, e in cui diverse molecole sperimentali di piccole aziende restano ferme alla fase preclinica per mancanza di fondi e per il peso degli iter autorizzativi. Il campo si è guadagnato una reputazione da cimitero industriale, costellato di tentativi falliti e di società fallite.

Un testo pubblicato su Substack, firmato da un autore che si presenta come un addetto ai lavori del biotech e citato dal primo dei due post, elenca tre strade possibili. La prima è la scoperta vera e propria: far digerire a un modello la massa di articoli pubblicati nel campo, scegliere un bersaglio e impostare gli esperimenti migliori. La seconda è usare il modello come setaccio sui composti promettenti già individuati da altri, per poi acquistarli e portarli fino all'approvazione, lasciando alla macchina anche il compito di capire quanto offrire e chi contattare. La terza, e la più rapida, è il riposizionamento di farmaci già approvati non come antibiotici in sé, ma come adiuvanti, cioè sostanze che da sole non uccidono i batteri ma rendono più efficaci gli antibiotici esistenti.

Anthropic e OpenAI si preparano entrambe alla quotazione, e negli ultimi giorni le due aziende si sono rincorse a colpi di annunci per contendersi l'attenzione. Anche le nuove voci di corridoio sembrano essere più una mossa di posizionamento più che come una notizia scientifica compiuta. Al momento non è chiaro se dietro la voce ci sia un risultato di laboratorio, un programma di ricerca in corso o soltanto una conversazione a cena rimbalzata da un account all'altro: nel materiale disponibile non figurano documenti, dati né dichiarazioni ufficiali.