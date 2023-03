Anidride Carbonica: da CO2 a un poliestere, grazie a dei batteri. Ecco la ricerca

La lotta contro il riscaldamento globale, causato dall'attività umana che ha portato l'anidride carbonica [un gas climalterante fondamentale per permettere la vita sul Pianeta Terra, nella giusta quantità] a livelli spaventosamente alti, scatenando un effetto domino devastante, il cambiamento climatico.

Un team di ingegneri chimici e biomolecolari del Korea Advanced Institute of Science and Technology ha scoperto come convertire la CO2 presente in atmosfera in un poliestere, sfruttando alcuni batteri, i Cupriavidus necator.

La ricerca, "Using bacteria to convert CO2 in the air into a polyester" si è basata su studi precedenti [alcuni redatti una decina di anni fa] che avevano dimostrato come il C. necator fosse in grado di assorbire l’anidride carbonica e come "usarlo" per produrre alcuni tipi di plastica biodegradabile.

Fra questi:



"Revisiting the Single Cell Protein Application of Cupriavidus necator H16 and Recovering Bioplastic Granules Simultaneously"

"Production of bioplastics by Cupriavidus necator: application of the biorefinery concept to the valorization of a winery by - product"

"Enhancing the Biotechnological Potential of a Bioplastic Producer Cupriavidus Necator H16 Using a Combination of Adaptive Laboratory Evolution (ALE) and Synthetic Biology Approaches"

A limitare l'adozione su scala di questo processo fu la necessità di utilizzare elettricità per avviarlo la tossicità dei sottoprodotti accumulati, che si rivelarono essere mortali per i batteri.

Come risultato, la soluzione trovata non poteva essere applicata su larga scala, ma solo in piccoli lotti.

Questo nuovo studio ha cercato di bypassare questi problemi.

Per prima cosa, al fine di proteggere i batteri, il team ha aggiunto di una membrana sintetica all'inizio del processo che separa i necator dai sottoprodotti tossici, creando due scomparti: in uno le reazioni chimiche preparavano la CO2 per la fermentazione, mentre l'altro conteneva i restanti ingredienti.

La membrana ha permesso a questi ultimi di fluire lentamente verso il lato con i batteri, che li hanno usati per produrre pezzetti di poli-3-idrossibutirrato [PHB].

L'energia elettrica è ancora necessaria ma, dal momento che questo iter è molto più efficiente e può essere ampliato, la conversione della CO2 in plastica è ora economicamente conveniente.