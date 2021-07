Anche l'ICPS di NASA SLS per la missione Artemis I è stato assemblato

Nonostante i ritardi, continua l'assemblaggio del primo grande razzo NASA SLS per la missione lunare Artemis I (il cui lancio è previsto per la fine del 2021). Qualche giorno fa era emersa un'indiscrezione secondo la quale c'era stato un ritardo nell'integrazione del launch vehicle stage adapter (LVSA) per via di un difetto di fabbricazione.

A quanto pare ora tutto è andato per il meglio stando alle ultime informazioni ufficiali. In questi giorni si è potuto procedere all'assemblaggio dell'ICPS (acronimo di Interim Cryogenic Propulsion Stage) all'interno del Vehicle Assembly Building (VAB). Questo è sostanzialmente parte del sistema propulsivo del secondo stadio e che si trova poco sotto la capsula Orion.

L'integrazione dell'ICPS di NASA SLS per Artemis I

Siamo alle battute finali dell'assemblaggio del grande razzo che servirà come test generale prima delle missioni con equipaggio (Artemis II e Artemis III). Come scritto sopra, l'ICPS è formato dai serbatoi per ossigeno liquido e idrogeno liquido e da un motore Aerojet Rocketdyne RL-10B2. Il tutto viene protetto grazie al launch vehicle stage adapter che è stato assemblato in precedenza.

Prima di poter aggiungere anche la capsula Orion con il modulo di servizio realizzato dall'ESA (oltre a un adattatore) sarà necessario eseguire alcuni test visto che il motore di ICPS sarà difficilmente raggiungibile in seguito. Inoltre saranno testate le comunicazioni tra le varie componenti e in direzione del Launch Control Center. Per i più curiosi, l'agenzia spaziale statunitense ha reso disponibili diverse fotografie ad alta risoluzione dell'integrazione dell'ICPS.

Ricordiamo che Artemis I permetterà di testare la funzionalità del sistema di lancio NASA SLS al suo primo volo inaugurale. Per questo motivo non è previsto un equipaggio ma solamente un manichino per i test. Se tutto andrà come previsto, con Artemis II le cose cambieranno. In questo caso ci sarà un equipaggio umano ma che non scenderà sul suolo lunare.

Sarà solamente con Artemis III che l'essere umano rimetterà piede sul satellite naturale (forse nel 2024, più probabilmente qualche anno dopo). Nel frattempo la NASA e i suoi partner realizzeranno il Lunar Gateway e ci sarà la decisione in merito al sistema HLS (Human Landing System). Per la NASA si tratta di una "corsa contro il tempo" per evitare che i booster laterali possano avere problemi e debbano essere sostituiti. Inoltre ulteriori ritardi graverebbero ulteriormente sul già salato conto che il programma Space Launch System porta con sé.