Anche il cerotto diventa smart: accelera la guarigione, ma senza somministrare farmaci

Una ricerca dell'Imperial College di Londra mostra una medicazione bioispirata capace di riconoscere i segnali della guarigione e rilasciare proteine riparative soltanto quando le cellule ne hanno bisogno. I risultati ottenuti su animali e pelle umana aprono nuove prospettive per il trattamento delle ferite croniche

Quante volte siamo incappati in un taglio, in una piccola ferita o anche in gravi lesioni. In tutti questi casi, l'organismo riconosce il danno e attiva immediatamente un complesso "processo di riparazione" che coinvolge milioni di cellule. Queste comunicano tra loro, raggiungono la zona lesionata, si attivano per bloccare la perdita di sangue e poi processo alla ricostruzione del tessuto. Sfortunatamente, però, questo processo non è sempre lineare e, soprattutto, efficiente.

Alcuni esempi possono essere le ulcere del piede diabetico o le gravi ustioni. Queste ultime, molto spesso, richiedono non solo terapie decisamente lunghe, ma talvolta interventi chirurgici invasivi per la ricostruzione dei tessuti.

Un gruppo di ricerca dell'Imperial College di Londra, invece, ha adottato un approccio completamente diverso da quello della medicina tradizionale che tende a somministrare fattori di crescita sintetici per accelerare la guarigione. Se fosse l'organismo stesso a stabilire tempi e intervalli di guarigione?

Con una ricerca pubblicata su Nature Materials, gli scienziati hanno mostrato una medicazione bioispirata, progettata per riconoscere ciò che accade all'interno della lesione e rilasciare le proteine riparative soltanto nel momento in cui il processo di guarigione ne richiede l'intervento. In questo caso la medicazione sfrutta le proteine già presenti nel sangue e nei tessuti del paziente, le cattura e le conserva fino al momento più adatto per il loro rilascio, senza quindi la somministrazione di sostanze dall'esterno.

La tecnologia utilizza aptameri, piccole molecole di DNA sintetico fissate a un'impalcatura biomateriale. Quando una cellula impegnata nella riparazione esercita una forza meccanica sulla struttura, l'aptamero modifica la propria conformazione e libera la proteina precedentemente trattenuta. In questo modo il rilascio avviene direttamente nel punto in cui la riparazione del tessuto risulta attiva, con un meccanismo che permette alla cellula di ottenere il supporto biologico solo quando ne ha realmente bisogno.

I ricercatori hanno valutato il comportamento del materiale in diversi modelli sperimentali. Nei ratti la medicazione ha favorito la formazione di nuovi vasi sanguigni. Nei topi ha ridotto le dimensioni delle ferite dopo dieci giorni. I test condotti su pelle umana viva mantenuta in laboratorio hanno mostrato un'accelerazione della crescita del tessuto e della migrazione delle cellule coinvolte nella riparazione. Secondo gli autori dello studio, si tratta della prima dimostrazione di questo meccanismo in un tessuto umano vivo durante il processo di guarigione.

Le possibili applicazioni riguardano soprattutto le ferite croniche, che rappresentano un importante problema sanitario. Le ulcere del piede diabetico interessano circa 18,6 milioni di persone ogni anno nel mondo e circa un caso su cinque porta all'amputazione parziale o totale del piede. Le ustioni provocano invece circa 180.000 decessi ogni anno a livello globale.

Uno dei limiti delle terapie disponibili consiste nella rapida degradazione delle proteine terapeutiche oppure nella loro permanenza insufficiente nella sede della lesione. Questa condizione rende necessarie somministrazioni ripetute e quantità elevate di farmaci. Il nuovo biomateriale punta invece a valorizzare le molecole già presenti nell'organismo, con l'obiettivo di ridurre il ricorso a proteine prodotte industrialmente e semplificare l'accesso alle cure avanzate anche in contesti con risorse limitate, come la medicina d'urgenza, le aree rurali o gli scenari umanitari.

Lo studio resta comunque in una fase preclinica. I test hanno coinvolto animali e campioni di pelle umana ex vivo, ma non sono ancora iniziate le sperimentazioni cliniche sull'uomo. Prima di un eventuale utilizzo ospedaliero saranno necessari gli studi di Fase 1, le successive verifiche di efficacia e sicurezza e l'intero percorso regolatorio previsto per questa categoria di biomateriali.

Nel frattempo, però, il progetto ha già attirato interesse anche sul fronte dello sviluppo industriale. Dalla ricerca nascerà infatti lo spin-off Traxion Biotech, guidato dagli stessi ricercatori, che ha avviato un confronto con partner industriali e professionisti sanitari per valutare il percorso verso l'applicazione clinica. Il lavoro rappresenta inoltre l'evoluzione di una linea di ricerca iniziata nel 2019, quando il principio di funzionamento era stato dimostrato esclusivamente su colture cellulari.

Anche in presenza di risultati positivi nelle prossime fasi di sviluppo, l'arrivo della tecnologia nella pratica clinica richiederà ancora tempo. Una stima prudenziale, basata sui normali percorsi di sviluppo dei biomateriali avanzati, indica un orizzonte di almeno 5-10 anni prima di un eventuale impiego negli ospedali, mentre un utilizzo ambulatoriale o domiciliare potrebbe richiedere tempi ancora più lunghi.