AMD prepara il futuro delle CPU Ryzen: Zen 7 potrebbe essere l'ultima architettura sulla piattaforma AM5 prima del passaggio a AM6

AMD starebbe delineando il futuro della propria piattaforma desktop con una possibile evoluzione che vedrebbe Zen 7 come l'ultima architettura Ryzen destinata al socket AM5, mentre la successiva generazione Zen 8 potrebbe segnare il debutto della nuova piattaforma AM6 con tecnologie più avanzate come memorie DDR6 e interfaccia PCIe 6.0.

La piattaforma AM5, introdotta nel 2022, ha già ospitato diverse famiglie di processori Ryzen. Dopo i Ryzen 7000 "Raphael", sono arrivati i Ryzen 8000G "Hawk Point" e gli attuali Ryzen 9000 "Granite Ridge". Il prossimo passo sarà rappresentato dalla famiglia basata su Zen 6, identificata con il nome "Olympic Ridge", che dovrebbe portare miglioramenti al numero di core, alle frequenze operative, alla cache e all'efficienza grazie a un nuovo processo produttivo.

AMD ha recentemente confermato un impegno per la piattaforma AM5 esteso almeno fino al 2029, ampliando progressivamente la durata prevista del socket rispetto alle dichiarazioni iniziali. Questo lascia spazio ad almeno un'altra generazione Ryzen dopo Zen 6, e secondo le indiscrezioni la candidata più probabile sarebbe proprio Zen 7.

AMD e l'architettura Zen 7: le novità in arrivo

L'architettura Zen 7 dovrebbe arrivare nel 2028 per il settore server con i processori EPYC Florence, mentre la versione desktop Ryzen potrebbe essere prevista intorno al 2029 seguendo il consueto intervallo temporale tra le piattaforme professionali e consumer.

Zen 7 dovrebbe introdurre importanti novità tecniche, tra cui un processo produttivo di nuova generazione, probabilmente nella fascia inferiore ai 2 nm, il supporto alle AI Compute Extensions (ACE) e compatibilità con tecnologie di memoria più evolute come MRDIMM e LPDDR. Tuttavia, il passaggio a DDR6 e a un nuovo standard PCIe potrebbe essere rimandato alla generazione successiva. AMD ha infatti spiegato che il cambio di socket avviene principalmente quando sono necessari grandi cambiamenti nel comparto memoria e nelle capacità I/O.

Per questo motivo, Zen 7 potrebbe ancora utilizzare AM5 con memoria DDR5, mentre Zen 8, previsto indicativamente oltre il 2030, dovrebbe rappresentare il vero salto generazionale con la piattaforma AM6. Il nuovo socket dovrebbe accompagnare i processori Ryzen della prossima era, offrendo supporto nativo a DDR6 e PCIe 6.0.