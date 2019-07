Amazon sta progettando il robot definitivo per la casa: ecco come sarà e cosa farà

Sarebbe un grande errore pensare che gli smart speaker siano il punto di arrivo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Lo sanno i vari produttori hardware e gli sviluppatori software, e ovviamente lo sa anche Amazon. Secondo un report di Bloomberg, infatti, l'azienda di Bezos starebbe pianificando la commercializzazione di un dispositivo Echo di fascia altissima che andrà a inserirsi nella line-up di prodotti basati su Alexa.

I primi rumor su un robot con ruote da parte di Amazon sono affiorati nella prima metà del 2018, all'interno di un progetto noto come Vesta (che era nella mitologia romana la dea del focolare domestico). Vesta dovrebbe essere una sorta di Alexa capace di spostarsi in maniera autonoma in casa, seguendo l'utente ovunque possa farlo. Come avviene già con gli smart speaker della famiglia Echo, il robot sarà capace di interagire con l'ecosistema dei gadget della smart home e potrà rispondere a tutte le richieste da parte dell'utente.

Non è possibile al momento conoscere molti altri dettagli sull'ambizioso progetto di Bezos, ma sembra che i piani dell'azienda non siano cambiati dallo scorso anno. La commercializzazione era prevista per il 2019, ma pare che la tecnologia non sia ancora pronta per il pubblico di massa. Amazon ha spostato alcuni ingegneri da altre divisioni sul progetto, e i primi prototipi realizzati dall'azienda dispongono già di alcune funzioni molto interessanti: sono generalmente più bassi di un essere umano (arrivano all'altezza della vita) e possono circolare in casa in maniera del tutto autonoma grazie a un sistema di telecamere e ad algoritmi di computer vision. Si possono chiamare, inoltre, attraverso un comando vocale.

Il robot di Amazon non sarebbe comunque un prodotto del tutto nuovo, visto che dispositivi del genere esistono e sono già in vendita. Un esempio è Temi, un piccolo robot autonomo con display integrato che può essere controllato proprio con Alexa. Costa 1.999 dollari, ed è più rivolto al mercato aziendale (ad esempio in negozi, uffici o locali per consentire ai clienti di orientarsi meglio) che non a quello consumer. Entro l'anno prossimo, inoltre, Amazon potrebbe lanciare un device della famiglia Echo più grande rispetto agli attuali (anche rispetto al Plus), con una qualità audio di alto livello. Il dispositivo verrà accompagnato da una versione Hi-Fi del servizio di streaming musicale di Amazon.

C'è comunque la possibilità che il ruolino di marcia di Amazon venga modificato nei prossimi mesi: un robot per la casa, probabilmente molto costoso, potrebbe essere un'idea tanto interessante quanto difficile da vendere alle famiglie. In diversi ci hanno già provato, ma nessuno ha ancora avuto la capacità di trarne un successo commerciale vero.