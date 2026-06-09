Amazon salvata in calcio d'angolo: arriva la deroga cruciale per i satelliti Leo

La Federal Communications Commission ha revocato l'obbligo per Amazon di lanciare metà della sua costellazione di satelliti per banda larga entro la fine di luglio. Questa mossa rappresenta un'importante tregua normativa, concedendo al colosso tecnologico il tempo necessario per accelerare la messa in orbita dei suoi veicoli spaziali.

L'approvazione regolamentare per la rete Amazon Leo, precedentemente nota come Project Kuiper, risale a luglio 2020 e prevedeva due scadenze vincolanti. Amazon doveva lanciare il 50% dei suoi 3.232 satelliti entro il 30 luglio 2026 per mantenere l'autorizzazione all'implementazione del resto della rete, con una scadenza finale per l'intera costellazione fissata al 30 luglio 2029.

Era evidente da tempo l'impossibilità per Amazon di rispettare il requisito del 50% (1.616 satelliti) entro il mese successivo. Già a gennaio, Amazon aveva presentato una richiesta formale alla FCC per estendere la scadenza a luglio 2028 o per una sua completa abolizione. La commissione ha optato per quest'ultima soluzione, eliminando ogni limite temporale per il raggiungimento della milestone del 50%, ma mantenendo ferma la scadenza del 30 luglio 2029 per l'intera costellazione di prima generazione.

La deroga strategica della FCC per Amazon Leo

La FCC ha reso pubblica la sua decisione venerdì tramite una lettera firmata da Jay Schwarz, capo del FCC Space Bureau. L'esito era largamente atteso nell'ambiente, considerando che Amazon è l'unica azienda con una possibilità concreta di lanciare un servizio di banda larga satellitare in grado di competere direttamente con la costellazione Starlink di SpaceX in tempi brevi. La commissione ha riconosciuto la scarsa concorrenza nel settore del broadband satellitare nella sua comunicazione ufficiale.

La deroga, spiega la FCC, "serve l'interesse pubblico promuovendo una seconda grande costellazione satellitare per la banda larga". Attualmente, solo SpaceX offre servizi broadband ai consumatori americani tramite satelliti in orbita bassa. Il servizio di Amazon Leo promette di essere "rivoluzionario", sia per la qualità del servizio sia per l'accessibilità economica per i consumatori. Amazon ha già investito oltre 10 miliardi di dollari per lo sviluppo del sistema, unitamente a ingenti capitali destinati a infrastrutture fisiche e capacità produttive. Questo impegno finanziario, unito all'importanza di un mercato competitivo nel segmento del broadband satellitare (un tema sempre caro alla FCC), figura tra le "circostanze speciali" citate dalla FCC per eliminare la scadenza di quest'estate.

La decisione consolida la strategia di Amazon nel lungo termine, consentendo una gestione più flessibile dello sviluppo e del dispiegamento della sua rete satellitare senza l'onere di un termine intermedio stringente, ma senza compromettere l'impegno finale.