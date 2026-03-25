Amazon compra Fauna Robotics: il futuro dei robot umanoidi prende forma

Amazon ha acquisito Fauna Robotics, startup creatrice del robot umanoide Sprout. Il robot può muoversi, interagire e comunicare con le persone. L'operazione rafforza gli investimenti dell'azienda nella robotica, anche se la diffusione di massa di questi sistemi è prevista solo nei prossimi anni, quando i costi diminuiranno

Dopo Rivr, Amazon continua a rafforzare la propria presenza nel settore della robotica con l'acquisizione di Fauna Robotics, una startup fondata appena due anni fa ma già protagonista di importanti innovazioni. L'operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli economici, rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell'azienda verso l'automazione avanzata.

Il principale prodotto sviluppato dalla startup è Sprout, un robot umanoide progettato per interagire in modo naturale con le persone e l'ambiente circostante. Questo dispositivo è in grado di muoversi autonomamente, riconoscere la presenza umana, manipolare oggetti e comunicare attraverso conversazioni ed espressioni dinamiche, caratteristiche che lo distinguono da molte soluzioni robotiche tradizionali.

Secondo le informazioni disponibili, Sprout ha un costo stimato intorno ai 50.000 dollari, una cifra che lo colloca in una fascia di mercato paragonabile a quella di un'automobile. Questo suggerisce un possibile modello di diffusione basato su pagamenti dilazionati, rendendo il prodotto più accessibile soprattutto per aziende e contesti professionali.

Il team di Fauna Robotics entrerà a far parte degli uffici di Amazon: ulteriori dettagli sull'uso dei robot

Con questa acquisizione, i fondatori e il team di Fauna Robotics entreranno a far parte degli uffici di Amazon a New York, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni integrate. L'azienda ha sottolineato il proprio interesse per la visione della startup, orientata alla creazione di robot capaci, sicuri e utili nella vita quotidiana.

Non è ancora chiaro come Amazon intenda utilizzare concretamente le tecnologie sviluppate da Fauna Robotics, ma è plausibile immaginare applicazioni sia nel campo delle consegne che nell'assistenza domestica. Tuttavia, nonostante i progressi degli ultimi anni, la diffusione su larga scala di robot umanoidi come Sprout richiederà ancora tempo.