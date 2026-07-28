Amazon chiede all'FCC 5.105 satelliti per collegare gli smartphone senza ripetitori

La domanda depositata sabato alla FCC prevede cinque gusci orbitali e satelliti che elaborano il segnale a bordo. Il lancio parte dal 2028, ma il perno è lo spettro di Globalstar, la società che oggi alimenta le funzioni satellitari di iPhone

Amazon ha depositato lo scorso sabato presso la Federal Communications Commission la domanda per lanciare e gestire fino a 5.105 satelliti in orbita terrestre bassa, destinati a collegare direttamente telefoni e altri dispositivi mobili senza alcuna antenna intermedia. Il dispiegamento partirebbe dal 2028 e il sistema, indicato come Amazon Leo Direct-to-Device, coprirebbe voce, messaggistica, dati e servizi d'emergenza nelle aree fuori dalla portata delle stazioni radio base.

Il perno dell'operazione è lo spettro di Globalstar. Ad aprile Amazon ha firmato con la società un accordo di fusione definitivo che le porta in dote le operazioni satellitari esistenti, le infrastrutture e soprattutto le licenze di spettro per servizi mobili satellitari con autorizzazioni valide su scala globale. È lo stesso spettro che oggi alimenta le funzioni satellitari di iPhone e di Apple Watch Ultra 3, e Amazon Leo ha già annunciato un accordo con Apple per gestire SOS emergenze via satellite, Messaggi, Dov'è e Assistenza stradale via satellite, oltre a lavorare insieme su servizi futuri appoggiati alla rete ampliata. La fusione dovrebbe chiudersi nel 2027, una volta ottenute le approvazioni delle autorità.

I satelliti verrebbero distribuiti su cinque gusci orbitali. Tre coprono le medie latitudini, fra i 510 e i 580 chilometri di quota con inclinazioni comprese fra 55,7 e 58,2 gradi, e servono le regioni più densamente popolate; un quarto guscio a 570 chilometri e 73 gradi estende il servizio verso le alte latitudini, mentre il quinto, a 540 chilometri e 84 gradi, lavora in condizioni quasi polari.

I satelliti elaborano il segnale in orbita

Il collegamento verso i dispositivi passa per le bande L e S, mentre il traffico aggregato fra i satelliti e le stazioni di terra viaggia su banda Ka e banda V, con una funzione paragonabile al backhaul di una stazione radio base. A differenza dei satelliti che si limitano a rilanciare verso terra il segnale ricevuto, quelli del sistema D2D lo elaborano a bordo prima di inoltrarlo, e saranno dotati di collegamenti ottici intersatellitari, laser che permettono di instradare il traffico da un satellite all'altro invece di scaricarlo subito a terra.

Sul fronte dell'efficienza spettrale Amazon dichiara quattro accorgimenti: beamforming digitale e beam-hopping per concentrare i fasci dove e quando servono, contenimento dell'energia del segnale entro i canali assegnati per limitare le fuoriuscite verso le bande vicine, ricezione in doppia polarizzazione per catturare più informazione dalla stessa porzione di banda, e modulazione e codifica adattive che seguono in tempo reale le condizioni del collegamento. Sono tutte dichiarazioni dell'azienda, non ancora misurate su hardware in volo.

La prima generazione di satelliti Leo, dedicata alla banda larga fissa, conta a oggi più di 390 unità in orbita, quante bastano per avviare il servizio su una prima fascia di latitudini entro la fine dell'anno, con antenne di tre formati (Leo Nano, Leo Pro e Leo Ultra). La costellazione D2D appena richiesta sarebbe quindi più ampia dell'intera prima generazione, prevista attorno ai 3.200 satelliti. Sul versante commerciale Amazon ha già accordi con Vodafone, DirecTV, Herotel e la National Broadband Network australiana.

Il fronte regolatorio si sta affollando

La domanda arriva mentre davanti alla FCC si accumulano richieste di dimensioni inedite. All'inizio dell'anno SpaceX ha chiesto l'autorizzazione per un milione di satelliti, e Amazon ha presentato un'istanza perché la Commissione la respingesse, definendola un'ambizione elevata più che un piano reale. Il presidente della FCC Brendan Carr ha replicato su X invitando Amazon a concentrarsi sui propri satelliti anziché sulle istanze contro le altre aziende.

La domanda contiene anche una richiesta di impiego, fuori dagli Stati Uniti, dello spettro assegnato alla rete Iridium, che nel frattempo Rocket Lab sta acquisendo con l'intenzione di ampliarla. La domanda è ora al vaglio della Commissione: prima di quel passaggio, l'unica data che Amazon mette per iscritto resta l'inizio dei lanci nel 2028.