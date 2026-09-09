AlphaGenome Atlas, l'AI di Google analizza 9 miliardi di possibili mutazioni genetiche

Google DeepMind presenta AlphaGenome Atlas, un catalogo da circa 1 petabyte con previsioni sugli effetti molecolari di 9 miliardi di varianti a singolo nucleotide del genoma umano. Il sistema combina AlphaGenome e AlphaMissense, fornendo punteggi AVI e informazioni interpretative per studiare malattie rare, tratti complessi e regolazione genetica.

Google DeepMind ha presentato AlphaGenome Atlas, una piattaforma che raccoglie previsioni sull'effetto molecolare di circa 9 miliardi di possibili varianti a singolo nucleotide (SNV) nel genoma umano. Si tratta, secondo l'azienda, del più ampio catalogo finora realizzato per descrivere come le singole modifiche delle lettere del DNA possano alterare i processi biologici.

Il genoma umano contiene circa 3 miliardi di coppie di basi, costruite utilizzando quattro nucleotidi indicati con le lettere A, C, G e T. Una variazione di una singola lettera può essere priva di conseguenze, contribuire alle normali differenze tra individui oppure essere associata a una malattia. Il problema per la ricerca consiste nell'individuare quali modifiche abbiano effettivamente un impatto biologico: considerando circa 9 miliardi di possibili sostituzioni di una singola base, analizzarle una per una in laboratorio sarebbe impraticabile.

AlphaGenome Atlas nasce dall'estensione su scala genomica di AlphaGenome, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Google DeepMind per prevedere le conseguenze delle varianti genetiche sui processi biologici. A questo si affianca AlphaMissense, il modello dedicato in particolare alle varianti che modificano le proteine.

La nuova piattaforma utilizza le previsioni di AlphaGenome calcolate preventivamente per tutti i circa 9 miliardi di cambiamenti possibili, trasformandole in un enorme dataset da circa 1 petabyte una dimensione oltre 30 volte superiore a quella dell'AlphaFold Database.

"Fondamentalmente ci è voluto del tempo per precomputare e analizzare un numero così elevato di varianti, perché lo spazio delle possibilità è enorme", ha spiegato Ziga Avsec, responsabile della genomica presso DeepMind.

Uno degli elementi centrali di Atlas è l'AlphaGenome Variant Impact (AVI) score, un valore numerico che combina le capacità predittive di AlphaGenome e AlphaMissense per consentire ai ricercatori di classificare rapidamente le varianti in base al loro possibile impatto. Il sistema non si limita però ad assegnare un punteggio: per ogni AVI sono disponibili anche le cosiddette "feature attributions", che indicano quali processi molecolari contribuiscono maggiormente alla previsione, tra cui espressione genica, accessibilità della cromatina, splicing dell'RNA e conservazione evolutiva.

La piattaforma comprende inoltre un catalogo di oltre 2.500 motivi ricorrenti del DNA, brevi sequenze che possono essere considerate come le "parole" del genoma. Questi motivi aiutano a identificare, tra le altre cose, i possibili siti di legame dei fattori di trascrizione e a interpretare il ruolo delle varianti presenti nelle regioni non codificanti.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante. Solo circa il 2% del genoma umano codifica direttamente per proteine, mentre il restante 98% comprende regioni coinvolte nella regolazione dell'attività dei geni. Molte varianti associate ai caratteri individuali e alle malattie si trovano proprio in queste aree, rendendone complessa l'interpretazione.

I primi test condotti con collaboratori accademici hanno già prodotto alcuni risultati. Nell'ambito del consorzio GREGoR, il punteggio AVI è stato utilizzato per restringere la ricerca di varianti responsabili di malattie rare non ancora risolte. I ricercatori del Broad Institute Laura Covill e Anne O'Donnell-Luria e i loro colleghi hanno individuato una variante nel gene DNM1, associato all'encefalopatia epilettica, che era stata trascurata in precedenti analisi. Le previsioni di AlphaGenome hanno indicato che la mutazione crea un sito di splicing errato, provocando un'estensione anomala della proteina. Successivi esperimenti hanno confermato la previsione e individuato varianti vicine con effetti analoghi.

Atlas è stato inoltre utilizzato da Gareth Hawkes, ricercatore del Medical Research Council presso l'Università di Exeter, per analizzare i dati genomici di oltre 54.000 partecipanti alla UK Biobank. Raggruppando le varianti rare sulla base dei loro effetti molecolari previsti, Hawkes ha identificato il 22% in più di associazioni genetiche non codificanti rispetto alle analisi che non utilizzavano questo approccio. Tra i segnali individuati figurano varianti regolatorie legate alla quantità di proteine come PLA2G7, associata all'invecchiamento, ed EGLN1, coinvolta nella risposta cellulare all'ossigeno.

Un'ulteriore analisi ha considerato centinaia di milioni di varianti non codificanti della UK Biobank in relazione all'indice di massa corporea. Concentrandosi sull'1% delle varianti considerate più impattanti da Atlas, la ricerca ha individuato 19 regioni genomiche che potranno essere sottoposte a studi più mirati.

La piattaforma può essere utilizzata anche per studiare il funzionamento dei motivi regolatori del DNA in differenti tipi cellulari. Ricercatori dello Stowers Institute for Medical Research hanno sfruttato queste informazioni per distinguere i fattori di trascrizione che modificano principalmente l'accessibilità del DNA da quelli capaci anche di intervenire direttamente sull'attivazione o disattivazione dei geni.

AlphaGenome Atlas è disponibile per la ricerca accademica e per utilizzi non commerciali attraverso un portale web gratuito, oltre che tramite l'API di AlphaGenome e come funzionalità integrabile in Google Antigravity. Google prevede inoltre di rendere disponibile il servizio per applicazioni commerciali attraverso Google Cloud.

L'obiettivo dichiarato da DeepMind è fare di Atlas una base per ulteriori strumenti di ricerca, più che un punto di arrivo. Il progetto si inserisce nella più ampia attività di Google nell'applicazione dell'AI alla ricerca scientifica, dopo AlphaFold, il sistema per la previsione della struttura delle proteine che ha contribuito al Nobel per la Chimica 2024 assegnato a Demis Hassabis e John Jumper.