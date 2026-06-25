All'interno della capsula Starfall di SpaceX erano presenti lieviti per birra e vino e semi di diverse piante

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, all'interno della capsula Starfall di SpaceX lanciata negli scorsi giorni era presente un sistema realizzato da Starbase Brewing contenente diverse varietà di lieviti e semi.

Negli scorsi giorni è stato lanciato un razzo spaziale Falcon 9 con a bordo la prima capsula (sperimentale) del progetto Starfall di SpaceX. La missione dimostrativa è durata solo poche ore e serviva a provare l'hardware prima di un utilizzo più intensivo e all'apertura ai clienti che vorranno produrre e sperimentare in un ambiente in microgravità. Come scritto in precedenza, non si tratta di un'idea originale ma SpaceX potrebbe portarla a un nuovo livello grazie all'integrazione in ecosistemi come quello dei lanci spaziali (e ai grandi capitali a disposizione).

Secondo quanto riportato la missione è stata un successo. La capsula è stata lanciata correttamente e si è separata dal secondo stadio per ammarare nell'Oceano Pacifico (frenata da dei paracadute). Non era chiaro se ci fosse o meno qualche test aggiuntivo in corso, vista anche la brevità della missione, ma ora è stato reso noto che la capsula Starfall contenesse un sistema di prova di Starbase Brewing.

La capsula SpaceX Starfall e i lieviti e i semi nello Spazio

La società di produzione di bevande ha dichiarato che a bordo di Starfall era presente un sistema chiamato Brewery Archive Space Exposure Demonstrator per la missione MicroBrew-2. Al suo interno erano presenti diverse varietà di lieviti per la birra, vini e altri distillati provenienti da tutto il Mondo. In futuro Starbase Brewing potrebbe lanciare prodotti dedicati realizzati proprio a partire da questi microorganismi.

Sempre all'interno del sistema erano presenti semi di moltissime piante del Texas, inclusi quelli di una varietà di Lupinus che è legata allo stato statunitense. La società analizzerà le varietà di lieviti e i semi per vedere come si sono adattati all'ambiente spaziale. Chiaramente una durata di poche ore potrebbe non aver apportato abbastanza modifiche per risultare effettivamente diverse da un campione di controllo mantenuto sulla Terra, ma si tratta solo dell'inizio.

Starbase Brewing aveva realizzato in passato le missioni MicroBrew-1 e OASIS, realizzate però a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel corso dell'anno scorso. In precedenza un altro birrificio, Samuel Adams Boston Brewery, aveva portato dei luppoli nello Spazio durante la missione privata Inspiration4 realizzando poi la birra Space Craft.

Starfall potrà essere impiegata anche per la realizzazione di nuove molecole, soprattutto in campo farmaceutico, o sviluppare nuove tecniche di fabbricazione di materiali in microgravità senza dover coinvolgere strutture più complesse e costose come quelle della ISS. SpaceX non sarebbe interessata, attualmente, a utilizzare le sue capsule per progetti interni, ma questo non è escluso sul lungo periodo. Le capsule potrebbero essere impiegate per inviare carichi utili da una parte all'altra del Mondo in brevissimo tempo, anche se questo impiego sarebbe secondario rispetto alla produzione di farmaci, molecole e materiali in microgravità.