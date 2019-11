All'asta un obiettivo di un satellite spia sovietico per l'anniversario della caduta del Muro di Berlino

Qualche giorno fa è ricorso l'anniversario della caduta del Muro di Berlino. Molti i festeggiamenti e le iniziative per ricordare l'evento storico. Una delle curiosità riguarda anche la possibilità di acquistare on-line "pezzi storici", non tanto del Muro di Berlino in sé quanto di oggetti che hanno un qualche collegamento con tutto il periodo precedente.

Uno dei più particolari è la vendita dell'obiettivo di un satellite spia sovietico utilizzato tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 (il lancio del primo satellite del genere è riportato nel 1974), periodo durante il quale il Muro di Berlino era ancora ben presente così come la Guerra Fredda.

L'obiettivo di un satellite spia sovietico all'asta per oltre 7000 euro

La ricorrenza presa come spunto e sul sito Catawiki è possibile vedere l'asta per aggiudicarsi uno degli obiettivi utilizzati dai satelliti spia Yantar-2K (Fenix). Si tratta ovviamente di collezionismo anche se di per sé l'ottica funziona ancora correttamente e ha solo qualche segno di usura dovuta all'utilizzo.

Secondo quanto riportato, l'obiettivo ha un diametro massimo di 42 cm (23 il minimo) e arriva a pesare ben 158 kg. Complessivamente invece il satellite aveva un peso di 6 tonnellate. Lo scopo dei satelliti Yantar-2K, successori degli Zenith, era ovviamente quello di catturare immagini il più definite possibili da alta quota.

Un satellite poteva rimanere in orbita fino a 30 giorni mentre i film e parte della strumentazione (come la sezione fotografica) veniva recuperata a terra (visto il costo e la complessità di realizzazione).

Il sistema prendeva il nome di Zhemchung 4 e poteva essere riutilizzato per tre volte. All'interno sono presenti tre moduli collimatori ed è previsto anche un diaframma funzionante e attivabile.

La lunghezza focale è compresa tra i 3000 mm fino a 4000 mm con una risoluzione di 0,5 metri. Per preservare la parte ottica dagli sbalzi di temperatura, gli obiettivi venivano retratti e protetti da una cover fino al momento dello scatto vero e proprio.

L'asta on-line iniziata proprio durante l'anniversario della caduta del Muro di Berlino finirà tra circa una settimana. Il prezzo stimato è pari a 15 mila euro anche se attualmente siamo a quota 8000 euro. Non manca la cassa di protezione così da trasportare più agevolmente la componentistica.