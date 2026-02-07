Al centro della Via Lattea ci potrebbe essere della materia oscura fermionica e non un buco nero

Recentemente abbiamo riportato di un nuovo studio legato al buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia M87. In generale si pensa che al centro delle galassie ci siano dei buchi neri con masse molto grandi intorno alle quali la materia ruota. Un nuovo studio però vorrebbe cambiare questa visione, quantomeno in merito al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea (la nostra galassia), chiamato Sagittarius A* (Sgr A*).

Grazie all'Event Horizon Telescope (EHT) è stato possibile ottenere in due sessioni distinte immagini di Sgr A* e M87* permettendo di migliorare i modelli finora utilizzati. Secondo lo studio dal titolo The dynamics of S-stars and G-sources orbiting a supermassive compact object made of fermionic dark matter quello al centro della nostra galassia in realtà non sarebbe un buco nero supermassiccio quanto piuttosto della materia oscura fermionica che potrebbe "ingannare" le nostre rilevazioni a causa di caratteristiche comuni.

Non un buco nero ma materia oscura fermionica

Precisiamo che anche i ricercatori hanno indicato diversi limiti al loro studio. Serviranno infatti nuovi dati con una maggiore risoluzione per cercare di capire se l'ipotesi della materia oscura fermionica possa essere realistica. Trattandosi di materia oscura non sarebbe direttamente rilevabile con i sistemi tradizionali, ma potrebbe comunque alterare il tessuto spaziotemporale e deviare la luce proprio come un buco nero.

Lo studio ha preso in esame le stelle, chiamate stelle S, e in particolare la stella S2 e le sorgenti G che si trovano nel centro della galassia e che orbitano a grande velocità intorno a un punto "invisibile" che sarebbe dotato di grande massa. L'analisi dei dati della stella S2 hanno incertezze maggiori e non sono conclusivi mentre quelle degli oggetti G o puntano in direzione del buco nero oppure non sono conclusivi.

Sono poi stati impiegati i dati della missione Gaia (Data Release 3) per avere una migliore comprensione di ciò che avviene invece ai margini della Via Lattea mostrando il fenomeno chiamato declino kepleriano. Confrontando i movimenti delle zone più interne con quelle più esterne, il modello che propende per la materia oscura potrebbe essere più probabile rispetto a un buco nero.

Come spiegato da Carlos Argüelles (dell'Istituto di Astrofisica La Plata) "questa è la prima volta che un modello di materia oscura colma con successo queste scale molto diverse e varie orbite di oggetti, tra cui la curva di rotazione e i dati delle stelle centrali. Non stiamo solo sostituendo il buco nero con un oggetto di materia oscura; stiamo proponendo che l'oggetto centrale supermassiccio e l'aureola di materia oscura della galassia siano due manifestazioni della stessa sostanza continua".

Il modello basato su materia oscura fermionica potrebbe anche spiegare l'ombra proiettata sul disco di accrescimento visibile nelle immagini di EHT. La grandissima massa di un oggetto di questo tipo riuscirebbe a piegare la luce in tal modo da risultare difficile da distinguere dall'orizzonte degli eventi di un buco nero.

Con i dati attuali il modello basato sulla materia oscura fermionica sarebbe quindi coerente sia per la zona centrale che per le zone periferiche e più in generale il comportamento della materia all'interno della galassia. Gli scienziati riconoscono che non è possibile un confronto corretto tra i due modelli considerando che il modello con materia oscura utilizza tre parametri aggiuntivi per spiegare sia l'interazione del centro galattico ma anche l'alone esterno.

Come scritto sopra, mancano ancora molti dati e dati di qualità per capire se l'ipotesi sia effettivamente valida in tutti i suoi aspetti. I ricercatori vorrebbero effettuare delle osservazioni con l'interferometro GRAVITY del Very Large Telescope (VLT), trovare nuove stelle S, avere nuovi dati di S2 quando sarà più vicina al centro galattico e determinare le caratteristiche degli anelli fotonici, che sarebbero presenti se ci fosse un buco nero ma non nel caso della materia oscura. Se con nuovi studi derivanti da nuovi dati venisse confermata l'ultima ipotesi, si tratterebbe di un momento fondamentale per l'astrofisica della nostra comprensione dell'Universo.