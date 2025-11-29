Airbus richiama oltre 6.000 A320: rischio interferenze da radiazioni solari sui sistemi di controllo di volo

Airbus ha richiamato urgentemente oltre 6.000 A320 dopo aver scoperto che intense radiazioni solari possono corrompere dati critici dei sistemi di controllo di volo, come gli ELAC. La maggior parte dei velivoli richiederà un aggiornamento software, mentre circa mille velivoli necessiteranno di interventi sull'hardware. Numerosi voli hanno subito cancellazioni o ritardi.

Airbus ha avviato una vasta campagna di manutenzione straordinaria su oltre 6.000 aeromobili della famiglia A320 dopo aver identificato una problematica legata alle radiazioni solari intense, potenzialmente in grado di corrompere i dati impiegati dai sistemi di controllo del volo. La misura arriva dopo l'analisi di un incidente avvenuto il 30 ottobre, quando un A320 di JetBlue ha registrato una brusca perdita di quota in crociera senza input da parte dell'equipaggio.

L'indagine ha permesso di isolare il comportamento anomalo agli ELAC (Elevator Aileron Computers), i computer che gestiscono automaticamente timone di coda e alettoni. Non sono stati rilevati guasti hardware diretti, ma le verifiche hanno evidenziato come un episodio di forte irraggiamento solare possa aver corrotto temporaneamente i dati utilizzati dai sistemi fly-by-wire, generando un comando errato di abbassamento del muso.

Airbus ha diramato un Alert Operators Transmission (AOT) per richiedere alle compagnie l'adozione immediata delle contromisure, al fine di implementare le protezioni software e/o hardware disponibili e garantire la sicurezza della flotta. La maggior parte degli interventi prevede il ripristino di una versione precedente del software di gestione degli ELAC, un'operazione della durata di poche ore. Tuttavia, circa un migliaio di aeromobili richiederà una sostituzione hardware, un processo che potrebbe estendersi per settimane.

Le conseguenze operative sono significative, seppur di breve durata: in India i vettori IndiGo, Air India e Air India Express prevedono fino a 250 voli cancellati o in ritardo, mentre in Giappone ANA ha annullato 95 collegamenti domestici, con oltre 13.000 passeggeri coinvolti. Anche Air France ha riportato cancellazioni puntuali e sta completando il censimento degli aeromobili interessati.

La famiglia A320 - che comprende A319, A320 e A321 - rappresenta la spina dorsale dell'aviazione commerciale a corto e medio raggio, con oltre 12.000 esemplari consegnati dal 1988. La sua ampia diffusione, unita alla natura critica del sistema coinvolto, ha reso necessario un intervento rapido e coordinato. Airbus, che si scusa per i disagi, sottolinea che la sicurezza resta la priorità assoluta e che la collaborazione con le autorità aeronautiche e gli operatori è in corso per ridurre al minimo l'impatto sul traffico in un periodo ad alta densità di viaggi.