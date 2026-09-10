Airbus realizzerà altri 229 satelliti per la costellazione satellitare OneWeb di Eutelsat

Abbiamo riportato di come Eutelsat abbia affidato ad Airbus la realizzazione di 66 satelliti per la costellazione IRIS² per le operazioni governative da lanciare entro il 2029. Le due società hanno però stretto un altro accordo che riguarda invece la costellazione satellitare OneWeb (di proprietà di Eutelsat) così da permetterne sia il mantenimento che l'ampliamento.

Rispetto ai satelliti in GEO, che sono più grandi, più costosi ma che possono restare in orbita per diverso tempo, i satelliti per le costellazioni in LEO (come Starlink) hanno una vita operativa più breve, per poi rientrare nell'atmosfera distruggendosi. Di contro questi ultimi permettono prestazioni superiori e latenze inferiori anche se il tasso di sostituzione è più elevato.

Eutelsat vuole ampliare la propria costellazione OneWeb

Secondo quanto riportato da Airbus, Eutelsat ha confermato un ordine per la realizzazione di altri 229 satelliti dedicati alla costellazione OneWeb. Le due società collaborano da tempo e Airbus ha già realizzato altri 440 satelliti, con la consegna che è prevista a breve, per poi essere lanciati in orbita bassa terrestre.

Complessivamente (per ora) il totale dei satelliti OneWeb ordinati ad Airbus sale così a 669. Queste unità saranno assemblate nello stabilimento di Tolosa, che aveva già realizzato i precedenti lotti. Questo dovrebbe permettere di ridurre i costi mentre dovrebbe aumentare la capacità produttiva per rispettare gli accordi tra le società.

Attualmente la costellazione OneWeb comprende 660 satelliti lanciati, dei quali 651 sono effettivamente funzionanti su 12 piani orbitali a 1200 km di quota. Con un maggior numero di satelliti sarà possibile fornire connessioni migliori ai clienti, con la società che punta anche alla connettività sugli aeroplani stringendo accordi con le compagnie aeree.

Rispetto ai primi satelliti, quelli che verranno realizzati avranno delle migliorie tecniche, con migliori capacità di elaborazione a bordo, maggiore efficienza e flessibilità operativa e potranno anche gestire carichi utili aggiuntivi per altri clienti.

Prima che Eutelsat ne acquisisse la proprietà, era anche stato stretto un accordo con Relativity Space per il lancio di satelliti OneWeb con il vettore Terran R. Successivamente la società si è accordata anche con MaiaSpace (startup di proprietà di ArianeGroup) mentre nelle scorse ore anche Arianespace ha annunciato futuri lanci con Ariane 6.

A titolo di esempio la costellazione Amazon Leo (in precedenza Project Kuiper) può contare 398 satelliti lanciati in orbita con 392 effettivamente funzionanti. Ben più cospicua è la costellazione Starlink di SpaceX che può contare 12935 satelliti lanciati dei quali 11118 effettivamente funzionanti. La Cina sta realizzando costellazioni simili, una delle quali Qianfan G60 (Spacesail) conta ora 239 satelliti lanciati mentre quelli funzionanti sono 217.