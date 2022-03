Agenzia spaziale russa: l'hacking dei satelliti può portare alla guerra

La Russia considererà qualsiasi tentativo di hacking della propria rete satellitare come una dichiarazione di guerra, e reagirà di conseguenza. Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, secondo quanto riferisce la Reuters.

Attacco informatico a satelliti russi è casus belli

Rogozin ha allo stesso tempo negato che i centri di controllo della rete satellitare russa abbiano già subito delle violazioni in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La puntualizzazione è arrivata dopo che certi organi di informazione avevano dato la notizia. Mosca mette in guardia rispetto a qualsiasi tentativo in tal senso, riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax.

"Disattivare i satelliti di qualsiasi paese è un casus belli" ha dichiarato Rogozin a Interfax. Rogozin ha anche detto di aver chiesto garanzie a OneWeb, l'azienda tecnologica britannica che detiene il controllo dell'omonima costellazione di satelliti, sull'utilizzo dei suoi satelliti e, in particolare, che non vengano utilizzati contro la Russia. Senza queste garanzie, la Russia cancellerà il lancio di 36 satelliti OneWeb previsto per il 4 marzo dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Se non arriveranno le garanzie che i satelliti saranno utilizzati solo per scopi civili, la Russia impedirà il lancio senza compensare OneWeb.

Nei giorni scorsi, la Russia ha bloccato i lanci delle Soyuz dallo spazioporto europeo in Guyana francese come protesta per le sanzioni comminate da Unione Europea e Stati Uniti. Nel frattempo, sale la tensione in Ucraina in vista del secondo round di colloqui che si terrà oggi. Kiev si è detta pronta ai colloqui ma anche che non accetterà ultimatum da parte dei russi. A Kharkiv è stata colpita anche l'Università, mentre Mosca ha annunciato di aver preso il controllo della città di Kherson. Almeno 136 civili sono morti dall'inizio del conflitto, secondo le ultime stime delle Nazioni Unite.