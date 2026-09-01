Adotta anche tu un pixel della prima immagine catturata dal Nancy Grace Roman Space Telescope

Alla fine di agosto è stato lanciato il nuovo Nancy Grace Roman Space Telescope che ora sta raggiungendo il secondo punto di Lagrange (L2). La NASA ha annunciato che gli utenti potranno ''adottare'' un pixel delle prime immagini.

Il 30 settembre è stato lanciato con successo il nuovo Nancy Grace Roman Space Telescope con un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX. Secondo quanto riportato dalla NASA, sembra che la missione stia procedendo correttamente, con il telescopio che sta raggiungendo il secondo punto di Lagrange a circa 1,5 milioni di chilometri. Da quella zona "privilegiata" dello Spazio sarà possibile osservare il Cosmo e conoscerne i segreti, con una risoluzione simile a quella di Hubble, ma con un campo visivo circa cento volte superiore.

Dopo il lancio, il Nancy Grace Roman Space Telescope ha già effettuato la sua prima correzione di traiettoria (delle due previste) ed è sulla strada per L2 con la seconda prevista entro la fine di questa settimana. L'inserimento orbitale nell'orbita ad alone intorno a L2 avverrà in circa 100 giorni dal lancio. I propulsori di RST si accenderanno poi circa ogni 28 giorni per mantenere l'orbita desiderata.

Dopo l'accensione dei propulsori, il Nancy Grace Roman Space Telescope ha attivato la sua antenna ad alto guadagno, che ha un diametro di circa 1,7 metri ma con una massa di soli 24 kg, grazie alla realizzazione in fibra di carbonio e materiali compositi. La copertura superiore, con integrati anche i pannelli solari, era già stata aperta in precedenza mentre ora è stata dispiegata anche la copertura anteriore.

Questo consente di non avere interferenze dalla luce solare che potrebbe disturbare la visione. Infine, da poco è stato attivato uno dei due strumenti scientifici. Il coronografo sarà utile per catturare immagini e dati di esopianeti lontani delle dimensioni di Giove e molto freddi. Questo sistema sarà alla base del futuro telescopio HWO che sarà lanciato negli anni '40.

Adotta un pixel della prima immagine del Nancy Grace Roman Space Telescope

Come per altre missioni, la NASA ha scelto di coinvolgere il più possibile il pubblico anche con RST. Una delle ultime novità è la possibilità di "adottare un pixel" della prima immagine catturata dal Nancy Grace Roman Space Telescope. Nella pagina ufficiale dell'agenzia spaziale è possibile procedere gratuitamente alla registrazione per poi avere un biglietto digitale con segnato il numero del pixel che formerà l'immagine.

Come spiegato dall'agenzia "richiedi il tuo pixel su una delle prime immagini del telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA! Quando Roman catturerà le sue prime immagini, ogni pixel rappresenterà una porzione di cosmo mai vista prima a questa risoluzione. Richiedi il tuo pixel e diventa parte di questo momento storico!".

Nel momento in cui scriviamo sono stati registrati oltre 202 mila pixel e sarà possibile associare un singolo pixel a una email ma utilizzando diversi indirizzi email sarà possibile registrare diversi pixel.