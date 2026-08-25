Addio zanzare: potete comprare il laser che le individua e le fulmina in un istante

Photon Matrix ha avviato la produzione in serie del Mosquito Air Defense, dispositivo che combina LiDAR, radar a onde millimetriche e visione artificiale per individuare le zanzare e colpirle con un laser di Classe 4. Disponibile in preordine in versione laser blu o infrarossi, promette di liberarvi dalle zanzare senza usare la chimica.

Vi ricordate di PhotonMatrix, l'ammazza-zanzare laser? È finalmente disponibile in preordine, anche se non a buon prezzo. I cambiamenti climatici stanno prolungando la presenza delle zanzare ben oltre i mesi tradizionali, un problema di non poco conto per chi vuole passare serate spensierate in giardino, senza ricorrere a spray o altre soluzioni più o meno efficaci.

Un'arma in più nella lotta al fastidioso insetto è "Photon Matrix Blue Laser Mosquito Air Defense", questo il nome esteso, sviluppato dall'azienda cinese Photon Matrix Lab - che promette di individuare ed eliminare le zanzare tramite un fascio laser, senza ricorrere a repellenti chimici o insetticidi.

Il prodotto, nato inizialmente come progetto di crowdfunding, ha ottenuto un riscontro sufficiente da spingere l'azienda ad aprire uno store ufficiale e ad avviare la produzione in serie. Secondo quanto comunicato da Photon Matrix sulla piattaforma Indiegogo, le prime unità dovrebbero essere spedite entro la fine del mese.

Il funzionamento del dispositivo si basa sulla combinazione di più tecnologie di rilevamento. Uno scanner LiDAR monitora un'area con raggio di 6 metri su un arco di 90 gradi, individuando insetti di dimensioni comprese tra 2 e 20 millimetri e con una velocità di volo non superiore a 1 metro al secondo. Una volta identificato il bersaglio, un sistema di specchi galvanometrici orienta il fascio laser e lo indirizza verso l'insetto con una rapidità superiore a quella di uno schiaffo dato dalla mano.

Il sistema è progettato per riconoscere specificamente le zanzare tra le diverse specie, escludendo altri insetti volanti come le farfalle. A supportare il rilevamento intervengono anche un radar a onde millimetriche e un modulo di visione artificiale basato su intelligenza artificiale, che permettono di distinguere con maggiore precisione i bersagli.

Il fascio utilizzato per colpire gli insetti è generato da un diodo laser di Classe 4, la categoria di rischio più elevata prevista dallo standard internazionale IEC 60825-1 relativo alla sicurezza dei dispositivi laser. Le sorgenti che rientrano in questa classe possono provocare lesioni a occhi e pelle, anche in presenza di sola radiazione riflessa.

Photon Matrix afferma che il diodo laser è completamente racchiuso all'interno dell'apparecchio e protetto da diversi sistemi di sicurezza attivi. Tuttavia, sul sito ufficiale dell'azienda non sono riportate indicazioni precise circa il livello di pericolosità del fascio per l'essere umano, né dati relativi alla potenza ottica o alla durata esatta dell'impulso emesso.

È noto che la versione con laser blu opera a una lunghezza d'onda di 450 nanometri, nello spettro della luce visibile, mentre la variante a infrarossi utilizza una lunghezza d'onda di 976 nanometri, non percepibile dall'occhio umano; entrambe le emissioni sono comunque in grado di raggiungere la retina.

L'unica misura di sicurezza esplicitamente descritta per la tutela di persone e animali è affidata al radar integrato, che scansiona il campo visivo del dispositivo alla ricerca di oggetti di dimensioni maggiori rispetto a un insetto. Qualora venga rilevata la presenza di una persona o di un animale domestico nell'area di tiro, il sistema impedisce l'attivazione del laser.

Oltre ai parametri di rilevamento già indicati, Photon Matrix dichiara per il Mosquito Air Defense un consumo energetico di 20 watt, un livello di rumorosità inferiore ai 30 decibel - descritto dall'azienda come meno percepibile di un sussurro - e una certificazione di protezione da polvere e acqua di classe IP56.

Il dispositivo è accompagnato da un'applicazione dedicata che fornisce una mappa termica delle zanzare rilevate, statistiche sul numero di insetti eliminati e una classifica globale degli utenti, oltre alla possibilità di regolare l'angolo e il raggio di scansione e di programmare orari di accensione e spegnimento automatici.

Per l'utilizzo all'aperto, la versione a laser blu può essere alimentata anche tramite un power bank da 20.000 mAh con ricarica rapida, in grado di garantire circa quattro ore di autonomia continua quando il dispositivo non è collegato alla rete elettrica. La confezione per esterni include inoltre una base che consente la rotazione a 360 gradi dell'apparecchio, ampliando l'area di scansione complessiva.

Il modello con laser blu, pensato per l'uso in giardino, in campeggio o durante cene all'aperto, è disponibile in preordine sullo store ufficiale al prezzo di 1.088 dollari, con uno sconto del 15% rispetto al listino di 1.288 dollari e spedizione gratuita, inclusa la fornitura con spina europea. È inoltre disponibile una variante pensata per gli ambienti chiusi, basata su rilevamento a infrarossi e su un fascio laser invisibile all'occhio umano, proposta a 988 dollari rispetto al prezzo di listino di 1.188 dollari. Entrambi i modelli sono coperti da una garanzia di 12 mesi.