Addio zanzare: PhotonMatrix le abbatte una a una come in Star Wars

PhotonMatrix è un dispositivo portatile per il controllo delle zanzare che sfrutta la combinazione di laser e tecnologia LiDAR per neutralizzare insetti volanti in tempo reale. Proposto via crowdfunding, ha già raccolto centinaia di migliaia di euro. Resta da capire se saprà dimostrare affidabilità in ambienti reali.

Una difesa aerea domestica, ma questa volta il nemico non è nei cieli, bensì ronzante e fastidioso: le zanzare.

PhotonMatrix è un curioso dispositivo anti-insetti nato da una campagna di crowdfunding su Indiegogo che sta ottenendo risultati sorprendenti, sia in termini economici che di interesse mediatico. Progettato in Cina da un team guidato da Jim Wong, questo prototipo si presenta come la prima "torretta laser" anti-zanzare portatile al mondo.





Alla base del funzionamento c'è un sistema di rilevamento a doppio sensore: un LiDAR per identificare in tempo reale gli insetti in volo e un laser galvanometrico in grado di colpirli con precisione. Il tutto avviene in modo completamente automatico e senza ricorrere a sostanze chimiche. PhotonMatrix può abbattere fino a 30 zanzare al secondo, con un raggio d'azione che varia da 3 a 6 metri a seconda della versione acquistata (Basic o Pro). Alimentabile tramite powerbank USB-C, il dispositivo garantisce fino a 16 ore di operatività continua.

Il sistema si basa su criteri fisici per distinguere le zanzare da altri esseri viventi: dimensioni, velocità e frequenza del battito d'ali permettono al sensore di riconoscere non solo diverse specie di insetti, ma anche di evitare bersagli non desiderati come esseri umani, animali domestici e uccelli. In alcuni casi, il sistema sarebbe perfino in grado di distinguere maschi da femmine nella stessa specie.

Nonostante la tecnologia avanzata e le promesse, PhotonMatrix è ancora in fase prototipale. Nessuna certificazione di sicurezza è stata ancora ottenuta, e il funzionamento in ambienti aperti non è stato validato da test indipendenti. L'azienda dichiara però di puntare alla certificazione e di voler migliorare l'efficienza produttiva per ridurre i costi, che al momento risultano piuttosto elevati: si parte da oltre 400 dollari per la versione base, fino a oltre 600 dollari per quella Pro.

La campagna su Indiegogo, comunque, ha superato ogni aspettativa: con oltre 800 sostenitori, il progetto ha raccolto più di 400.000€, superando di oltre venti volte il target iniziale di circa 17.000€. Una popolarità che ha convinto il team ad anticipare le prime spedizioni da marzo 2026 a ottobre 2025, per intercettare l'estate nell'emisfero australe, dove la domanda si preannuncia elevata.

Tra entusiasmo e scetticismo, PhotonMatrix si pone come un'alternativa radicale ai tradizionali sistemi anti-zanzare. Ma resta da vedere se la promessa fantascientifica riuscirà a tradursi in una soluzione efficace e sostenibile nel mondo reale. Inoltre, i prezzi, beh, sono quelli che sono: ha senso investire così tanto per un anti-zanzare?