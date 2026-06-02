Addio Volt? L'Italia vuole riscrivere una delle unità di misura più usate al mondo

L'unità di misura della tensione elettrica potrebbe un giorno chiamarsi "volta" anziché "volt". La proposta arriva dall'Italia ed è stata presentata nei giorni scorsi da Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, durante un incontro a Parigi con Annette Koo, direttrice generale del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), l'organizzazione internazionale che sovrintende al Sistema Internazionale delle unità di misura (SI).

L'iniziativa mira a rendere omaggio ad Alessandro Volta, il fisico comasco considerato uno dei pionieri dello studio dell'elettricità e inventore della pila elettrica. Secondo quanto sostenuto dal Governo, il termine "volt" rappresenterebbe un'eccezione all'interno delle unità di misura dedicate a grandi scienziati, poiché non conserva integralmente il cognome dell'inventore a cui è dedicato.

Attualmente il volt, identificato dal simbolo "V", è l'unità di misura della differenza di potenziale elettrico ed è utilizzato universalmente in ambito scientifico, industriale e tecnologico. La sua denominazione è in vigore da oltre un secolo e costituisce uno degli elementi fondamentali del Sistema Internazionale.

La proposta italiana parte da un'osservazione storica e terminologica. Molte altre unità di misura del SI mantengono infatti il cognome completo dello scienziato celebrato: l'ampere deriva da André-Marie Ampère, il newton da Isaac Newton, il watt da James Watt e l'hertz da Heinrich Rudolf Hertz. Nel caso del volt, invece, il cognome Volta è stato adattato eliminando la vocale finale.

Secondo Butti, il cambiamento non avrebbe soltanto una valenza linguistica, ma rappresenterebbe un riconoscimento storico e culturale nei confronti di uno scienziato che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo delle tecnologie elettriche moderne. L'iniziativa rientra inoltre nel percorso di valorizzazione della figura di Volta in vista del 2027, anno in cui ricorreranno i 200 anni dalla sua morte.

Il Bureau International des Poids et Mesures rappresenta uno degli organismi di riferimento per la definizione e la conservazione degli standard metrologici internazionali. Storicamente ha custodito anche i campioni fisici utilizzati per la definizione delle unità fondamentali, come il celebre cilindro in platino-iridio che fino al 2019 costituiva il riferimento per il chilogrammo, prima dell'adozione della definizione basata sulla costante di Planck.

Resta tuttavia da capire quali potrebbero essere gli sviluppi concreti della proposta. Una modifica alla nomenclatura di una delle unità più diffuse al mondo richiederebbe infatti il consenso della comunità scientifica internazionale e una valutazione delle eventuali conseguenze sulla standardizzazione, sulla documentazione tecnica e sui sistemi informatici che fanno riferimento alle unità SI.

Al momento non è stato avviato alcun processo formale di revisione del Sistema Internazionale, ma la proposta italiana apre una discussione che intreccia aspetti storici, scientifici e simbolici. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare alle celebrazioni del 2027 con un riconoscimento più esplicito del contributo di Alessandro Volta alla scienza moderna e all'evoluzione delle tecnologie elettriche che oggi alimentano il mondo digitale.