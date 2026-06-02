Addio Volt? L'Italia vuole riscrivere una delle unità di misura più usate al mondo
L'Italia ha presentato al Bureau International des Poids et Mesures una proposta per rinominare l'unità di misura della tensione elettrica da "volt" a "volta". L'iniziativa punta a valorizzare il contributo scientifico di Alessandro Volta, ma solleva interrogativi sulle implicazioni pratiche per la comunità scientifica internazionale.di Manolo De Agostini pubblicata il 02 Giugno 2026, alle 08:31 nel canale Scienza e tecnologia
L'unità di misura della tensione elettrica potrebbe un giorno chiamarsi "volta" anziché "volt". La proposta arriva dall'Italia ed è stata presentata nei giorni scorsi da Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, durante un incontro a Parigi con Annette Koo, direttrice generale del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), l'organizzazione internazionale che sovrintende al Sistema Internazionale delle unità di misura (SI).
L'iniziativa mira a rendere omaggio ad Alessandro Volta, il fisico comasco considerato uno dei pionieri dello studio dell'elettricità e inventore della pila elettrica. Secondo quanto sostenuto dal Governo, il termine "volt" rappresenterebbe un'eccezione all'interno delle unità di misura dedicate a grandi scienziati, poiché non conserva integralmente il cognome dell'inventore a cui è dedicato.
Attualmente il volt, identificato dal simbolo "V", è l'unità di misura della differenza di potenziale elettrico ed è utilizzato universalmente in ambito scientifico, industriale e tecnologico. La sua denominazione è in vigore da oltre un secolo e costituisce uno degli elementi fondamentali del Sistema Internazionale.
La proposta italiana parte da un'osservazione storica e terminologica. Molte altre unità di misura del SI mantengono infatti il cognome completo dello scienziato celebrato: l'ampere deriva da André-Marie Ampère, il newton da Isaac Newton, il watt da James Watt e l'hertz da Heinrich Rudolf Hertz. Nel caso del volt, invece, il cognome Volta è stato adattato eliminando la vocale finale.
Secondo Butti, il cambiamento non avrebbe soltanto una valenza linguistica, ma rappresenterebbe un riconoscimento storico e culturale nei confronti di uno scienziato che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo delle tecnologie elettriche moderne. L'iniziativa rientra inoltre nel percorso di valorizzazione della figura di Volta in vista del 2027, anno in cui ricorreranno i 200 anni dalla sua morte.
Il Bureau International des Poids et Mesures rappresenta uno degli organismi di riferimento per la definizione e la conservazione degli standard metrologici internazionali. Storicamente ha custodito anche i campioni fisici utilizzati per la definizione delle unità fondamentali, come il celebre cilindro in platino-iridio che fino al 2019 costituiva il riferimento per il chilogrammo, prima dell'adozione della definizione basata sulla costante di Planck.
Resta tuttavia da capire quali potrebbero essere gli sviluppi concreti della proposta. Una modifica alla nomenclatura di una delle unità più diffuse al mondo richiederebbe infatti il consenso della comunità scientifica internazionale e una valutazione delle eventuali conseguenze sulla standardizzazione, sulla documentazione tecnica e sui sistemi informatici che fanno riferimento alle unità SI.
Al momento non è stato avviato alcun processo formale di revisione del Sistema Internazionale, ma la proposta italiana apre una discussione che intreccia aspetti storici, scientifici e simbolici. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare alle celebrazioni del 2027 con un riconoscimento più esplicito del contributo di Alessandro Volta alla scienza moderna e all'evoluzione delle tecnologie elettriche che oggi alimentano il mondo digitale.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
NO!
Alla fine si tratta di una 40ina di riunioni, qualche camionata di faldoni, traduttori giurati, un po di catering di lusso, conferenze stampa, narrazioni sul genio italico e, perché no, ci mettiamo pure qualche interrogazione parlamentare e qualche zuffa ai talk show
Secondo me è fattibile, anche se l'utilità della cosa rimane futile...
Quando ho iniziato, 40+ anni fa, ricordo un qualche componente di un'azienda italiana che riportava la scritta "Massimo 25 volta - 0,5 ampere". Evidentemente erano molto avanti...
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".