Addio spandex non riciclabile: ecco il nuovo filato elastico del MIT

Il MIT ha sviluppato un filato elastico in polietilene, riciclabile senza separazione chimica, alternativo allo spandex non recuperabile. Testato per dieci cicli di fusione e rifilatura, mantiene resistenza ed elasticità paragonabili ai filati commerciali. L'obiettivo è creare un'economia tessile circolare e più sostenibile.

Un gruppo di ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) ha sviluppato un nuovo tipo di filato elastico realizzato interamente in polietilene, pensato per superare uno dei principali ostacoli al riciclo tessile: la presenza di spandex nella maggior parte dei capi in commercio. Secondo le stime citate dal team, circa l'80% dei tessuti venduti negli Stati Uniti contiene una quota di elastan, materiale molto utilizzata per elasticizzare i tessuti, ma che rende i capi di fatto non riciclabili senza trattamenti chimici complessi e costosi.

Il problema nasce dalla struttura stessa dei filati elastici tradizionali, composti da un'anima in spandex (poliuretano) rivestita da una guaina in poliestere o nylon. Le due componenti, chimicamente incompatibili, richiedono una separazione preventiva prima di poter essere recuperate singolarmente: un processo che nella pratica viene raramente adottato, condannando la maggior parte degli indumenti elastici alla discarica o all'incenerimento. Il team stima che solo negli Stati Uniti vengano gettati ogni anno circa 37 milioni di chilogrammi di tessuti a persona su base aggregata, per un totale che supera gli 11 milioni di tonnellate.

La soluzione proposta dal gruppo guidato da Svetlana Boriskina, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica del MIT, si basa su una scoperta fatta nel 2021: l'utilizzo del polietilene, il polimero termoplastico più diffuso al mondo, come materiale tessile.

Nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista ACS Materials Letters, i ricercatori hanno selezionato due formulazioni distinte dello stesso polimero: una più elastica, impiegata per il nucleo del filato, e una più rigida, utilizzata per la guaina esterna. Entrambe vengono prodotte fondendo i pellet di resina a circa 175°C ed estrudendole in fibre sottilissime, successivamente intrecciate tramite un filatoio industriale per ottenere il filato finale.

Poiché nucleo e guaina appartengono alla stessa famiglia chimica, il filato non richiede alcuna separazione preliminare per essere riciclato: può essere semplicemente fuso e ripristinato in nuove fibre. Per verificarne la durabilità, il team ha sottoposto il materiale a dieci cicli di fusione e rifilatura, misurando ogni volta la resistenza meccanica tramite test di trazione. I risultati indicano che il filato riciclato mantiene proprietà di forza ed elasticità comparabili a quelle del materiale originale e dei filati commerciali a base di spandex.

I ricercatori sottolineano che il processo è compatibile con le linee di produzione industriali già esistenti e potrebbe, in prospettiva, permettere la realizzazione di capi d'abbigliamento interamente riciclabili: un indumento in polietilene potrebbe teoricamente essere conferito in un impianto di riciclo, fuso e trasformato in nuovo filato o in altri oggetti in plastica, come bottoni o fibbie. La fase successiva della ricerca riguarderà la tessitura e la maglieria su scala più ampia.