Addio crisi dell'elio-3? Questa tecnologia La tecnologia promette di moltiplicare le riserve disponibili

Interlune ha annunciato Cold Capture, una tecnologia capace di produrre elio-3 puro al 99% partendo dall'elio industriale tradizionale. Il sistema sfrutta processi criogenici per separare isotopi quasi identici. Secondo l'azienda, potrebbe triplicare la disponibilità statunitense dell'elemento, oggi fondamentale per computer quantistici e programmi di ricerca avanzata.

Interlune, startup statunitense specializzata nello sviluppo di infrastrutture per l'economia spaziale, ha annunciato un importante risultato per la propria tecnologia Cold Capture, un sistema progettato per recuperare elio-3 dall'elio industriale convenzionale.

La società ha dimostrato la capacità di produrre un flusso di elio-3 con una purezza del 99%, aprendo la strada a una possibile nuova fonte di approvvigionamento per un isotopo estremamente raro sulla Terra.

L'obiettivo immediato è affrontare la crescente domanda di elio-3 destinato soprattutto ai sistemi di raffreddamento per computer quantistici superconduttivi. Questi dispositivi utilizzano refrigeratori a diluizione che devono raggiungere temperature prossime allo zero assoluto per consentire il funzionamento dei circuiti quantistici. L'elio-3 rappresenta un componente critico di questi sistemi, ma la sua disponibilità globale è limitata.

Attualmente la maggior parte dell'elio-3 viene ottenuta dal decadimento del trizio, una forma radioattiva dell'idrogeno accumulata in scorte che risalgono a decenni precedenti. Questa fonte è però vincolata da quantità limitate e da costi elevati: aumentare rapidamente la produzione attraverso nuovi stock di trizio non sarebbe economicamente sostenibile.

Secondo Interlune, il problema non consiste quindi nella ricerca di nuovi giacimenti di elio, ma nella capacità di recuperare efficacemente l'elio-3 già presente, seppure in quantità estremamente ridotte, nei flussi di elio prodotti industrialmente. Ogni litro di elio contiene infatti tracce dell'isotopo più raro.

La tecnologia Cold Capture affronta questa sfida integrandosi direttamente con gli impianti esistenti di liquefazione dell'elio. Il sistema utilizza la distillazione criogenica, sfruttando le sottili differenze fisiche tra elio-3 ed elio-4 a temperature prossime allo zero assoluto. I due isotopi sono infatti quasi identici dal punto di vista chimico, rendendo la separazione particolarmente complessa.

"Ogni litro di elio prodotto nel mondo contiene quantità residue di elio-3. Cold Capture si collega alle infrastrutture esistenti degli impianti di liquefazione dell'elio per recuperare quell'elio-3 e trasformarlo in un prodotto di valore", ha dichiarato Rob Meyerson, cofondatore e CEO di Interlune.

La società stima che, se installato negli impianti statunitensi di lavorazione dell'elio, il sistema potrebbe generare fino a 2,5 chilogrammi di elio-3 all'anno. Il dato sarebbe sufficiente, secondo le stime dell'azienda, a triplicare la produzione nazionale attuale. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno prodotto circa 81 miliardi di litri di elio gassoso e di grado A attraverso diversi impianti.

Il progetto ha attirato anche l'interesse del settore della difesa statunitense. Nel novembre 2025 Interlune ha ricevuto un contratto AFWERX Small Business Innovation Research (SBIR) Direct-to-Phase II dall'Aeronautica degli Stati Uniti per accelerare lo sviluppo della tecnologia verso livelli produttivi industriali. L'elio-3 viene infatti utilizzato anche in programmi di ricerca militari che coinvolgono sistemi quantistici superconduttivi.

Oltre al finanziamento pubblico, Interlune ha già sottoscritto accordi di acquisto futuri per quasi 500 milioni di dollari con aziende specializzate nella refrigerazione quantistica, tra cui Bluefors e Maybell Quantum. La startup ha inoltre raccolto 23 milioni di dollari in capitale di rischio e oltre 18 milioni di dollari in finanziamenti non diluitivi provenienti dal governo statunitense e da altri soggetti.

La produzione terrestre rappresenta però soltanto il primo passo della strategia dell'azienda. La visione a lungo termine di Interlune prevede infatti l'utilizzo della stessa tecnologia sulla Luna per estrarre elio-3 direttamente dal regolite lunare, il materiale superficiale del satellite naturale terrestre.

Secondo le stime scientifiche, miliardi di anni di esposizione al vento solare hanno depositato quantità significative di elio-3 nel suolo lunare. L'idea di Interlune è utilizzare macchinari autonomi capaci di raccogliere grandi quantità di regolite, riscaldarla per liberare i gas intrappolati e successivamente separare gli isotopi attraverso processi criogenici simili a quelli già testati sulla Terra.

La strategia dell'azienda consiste quindi nel validare prima la tecnologia in ambiente terrestre, riducendo il rischio associato al trasferimento nello spazio di sistemi industriali non ancora maturi.