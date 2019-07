Addio caldo estivo: Sony partecipa allo sviluppo del condizionatore indossabile

Sony ha annunciato il Reon Pocket, un piccolo dispositivo di raffreddamento/riscaldamento che può essere portato in giro con estrema praticità. Qualsiasi utente può investire sul progetto attraverso il sito First Flight di Sony, con prezzi a partire da 12.760 Yen (poco più di 100 euro). Il condizionatore portatile può essere addirittura indossato attraverso una maglietta che utilizza una piccola tasca specificatamente progettata per inserire il gadget al suo interno.

Non solo Reon Pocket può portarci un po' di fresco nelle assolate giornate estive, ma dispone anche di funzione di riscaldamento per l'inverno. Il condizionatore portatile funziona usando l'effetto Peltier, fenomeno termoelettrico attraverso il quale una corrente elettrica che scorre tra due semiconduttori differenti posti in contatto produce un trasferimento di calore. A seconda della direzione della corrente, la giunzione può emettere o assorbire calore, ed è proprio grazie a questa caratteristica che il gadget di Sony può raffreddare o riscaldare.

Il condizionatore può essere gestito ovviamente via app, ma nel futuro potrebbe diventare del tutto automatizzato. Ha una capacità di ridurre la temperatura percepita di 13°C o farla aumentare di circa 8°C e con una carica completa (via USB Type-C) si potranno ottenere fino a 2 ore di funzionamento (secondo fonti citate da Engadget).

Sony non è la prima a voler realizzare un progetto così ambizioso: prima dei giapponesi erano arrivati con questa idea il team alla base di Embr Wave, e progetti simili sono stati avvistati su accessori di abbigliamento dedicati ad attività come sci e snowboard. Il vantaggio di Reon Pocket è dato dalle dimensioni, visto che il sistema può essere inserito comodamente anche all'interno di una comunissima maglietta o anche in una camicia.

Il piccolo condizionatore, però, non sarà disponibile prima di Marzo 2020. Manca quasi un anno al debutto e, considerando tutte le avversità che si possono riscontrare nella fase di crowdfunding di un progetto ambizioso come questo, potrebbe arrivare anche ben più tardi (o non arrivare mai, per quanto ne sappiamo oggi). Nel frattempo, però, se non riuscite più a sopportare il caldo estivo, potete richiedere un po' di sollievo alla collana con ventole integrate. Ma non aspettatevi lo stesso effetto!