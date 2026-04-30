Addio a J. Craig Venter, pioniere del sequenziamento del genoma umano

J. Craig Venter, figura chiave nella genomica moderna, è morto a 79 anni. Con Celera accelerò il sequenziamento del genoma umano. Dalla prima mappa del DNA umano alla creazione di vita sintetica, il suo lavoro ha segnato profondamente ricerca, medicina e dibattito bioetico contemporaneo.

J. Craig Venter, scienziato e imprenditore tra i protagonisti della genomica moderna, è morto mercoledì a San Diego all'età di 79 anni, in seguito a complicazioni legate a un tumore. L'annuncio è stato diffuso dal J. Craig Venter Institute, organizzazione di ricerca da lui fondata.

Venter è noto soprattutto per il ruolo centrale nel sequenziamento del genoma umano, un processo che consente di determinare l'ordine dei nucleotidi che compongono il DNA. Alla fine degli anni '90 entrò in competizione diretta con lo Human Genome Project, programma pubblico da circa 3 miliardi di dollari promosso dal governo degli Stati Uniti. Criticando la lentezza dell'iniziativa, Venter propose un approccio alternativo basato su finanziamenti privati attraverso la sua società Celera.

Il metodo adottato, noto come "whole-genome shotgun sequencing" (sequenziamento shotgun "a tutto genoma"), consentiva di accelerare significativamente la raccolta dei dati genetici, pur con alcune limitazioni in termini di accuratezza rispetto alle tecniche tradizionali. Nel 2000, Celera e il consorzio pubblico annunciarono congiuntamente di aver completato una prima versione del genoma umano, risultato che segnò una tappa fondamentale per la comprensione delle basi genetiche delle malattie e dell'evoluzione umana.

Prima di questo traguardo, Venter aveva già contribuito a una svolta nella microbiologia: nel 1995 il suo team pubblicò il primo sequenziamento completo di un genoma batterico, quello dell'Haemophilus influenzae. Questo risultato fornì per la prima volta una visione completa del patrimonio genetico di un organismo autonomo, aprendo la strada allo studio sistematico dei patogeni.

Il lavoro di Venter si estese anche ad altri modelli biologici, come il genoma della Drosophila, utilizzato per validare le tecniche di sequenziamento su larga scala prima di applicarle all'uomo. Parallelamente, la sua attività è stata caratterizzata da una forte impronta imprenditoriale e da una competizione serrata con il mondo accademico, che contribuì ad accelerare i tempi della ricerca genomica.

Nel 2010, Venter tornò al centro dell'attenzione con un esperimento che suscitò ampio dibattito scientifico ed etico: la creazione di un organismo dotato di un genoma sintetico sviluppato in laboratorio. Inserito in una cellula batterica, questo DNA artificiale fu in grado di guidare la replicazione e la produzione di proteine, configurando uno dei primi esempi di "vita sintetica". L'esperimento sollevò interrogativi rilevanti in ambito bioetico, legati al ruolo dell'uomo nella creazione di forme di vita.

Nel corso della carriera, Venter ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la National Medal of Science nel 2009. Figura controversa e spesso polarizzante, è stato descritto come uno scienziato capace di coniugare visione, ambizione e capacità organizzativa, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della genomica contemporanea.

La sua eredità scientifica resta legata a un'accelerazione significativa nella capacità di leggere e interpretare il DNA, con impatti che continuano a riflettersi nella ricerca biomedica, nella diagnostica e nelle biotecnologie.