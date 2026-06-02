Accordo tra Francia e Vast: un astronauta volerà a bordo di una missione privata verso la ISS, un altro sulla stazione spaziale Haven-1

Nelle scorse ore è stato siglato uno storico accordo tra la Francia e la società statunitense Vast. Grazie al nuovo patto, un astronauta volerà a bordo di una missione privata verso la ISS mentre un altro sulla stazione spaziale Haven-1.

Nelle scorse settimane ASI e NASA avevano annunciato un accordo per utilizzare il modulo MPH come parte della base lunare permanente del programma Artemis (dando così la possibilità a un astronauta italiano di essere sul suolo lunare prima di due colleghi, un tedesco e un francese). Ora anche la Francia ha deciso di agire a livello di singola nazione non attraverso l'ESA, ma questa volta l'obiettivo è l'orbita bassa terrestre (LEO) con un duplice accordo.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, Vast aprirà la sua sede europea a Parigi e porterà due astronauti francesi nello Spazio con due missioni private differenti. In particolare uno sarà a bordo della sesta missione privata verso la Stazione Spaziale Internazionale mentre un secondo volerà verso la stazione spaziale commerciale Haven-1, che dovrebbe essere lanciata nel 2027. Questo accordo apre nuovi scenari sia in ottica di collaborazione pubblico-privato ma anche un problematiche di coesione a livello europeo.

Max Haot (CEO di Vast) ha dichiarato "ringraziamo la Francia, ma anche CNES e ESA e la NASA per la loro partnership e leadership nel far progredire il volo spaziale umano. Questo accordo rafforza l'impegno di Vast nel lanciare e gestire la prima stazione spaziale commerciale del Mondo. Siamo onorati che la Francia abbia selezionato Vast per queste missioni storiche".

Vast e la Francia stringono nuovi accordi per lo Spazio

Sempre stando all'annuncio ufficiale, Thomas Pesquet (astronauta ESA) è stato nominato comandante per la missione privata con di Vast diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, in collaborazione con la NASA. Questa missione è prevista per il lancio non prima dell'estate 2027 e avrà a bordo altri astronauti affiancandosi così alle missioni Ax di Axiom Space.

Arnaud Prost (astronauta di riserva ESA) sarà invece destinato a essere un ingegnere-collaudatore nella prima missione con equipaggio diretta verso la stazione spaziale commerciale Haven-1. Questa missione dovrà collaudare i sistemi di supporto vitale e le operazioni del nuovo avamposto orbitante.

Sia la missione di Pesquet che di Prost dovrebbero avere una durata di circa due settimane e sono previste per il prossimo anno, come scritto sopra. SpaceX fornirà il vettore Falcon 9 e le navicelle Crew Dragon che saranno utilizzate per le operazioni. Ulteriori dettagli saranno rilasciati a settembre all'International Space Summit con la presenza del presidente francese Emmanuel Macron.