Accordo storico tra SpaceX e T-Mobile. Addio zone morte: gli smartphone si collegheranno ai satelliti Starlink

Il CEO e presidente di T-Mobile, Mike Sievert, e il proprietario di SpaceX, Elon Musk, hanno annunciato un nuovo piano rivoluzionario chiamato Coverage Above and Beyond. Questo piano sfrutterà i satelliti Starlink per portare la connettività dei telefoni cellulari ovunque, dicendo addio alle zone morte.

Starlink V2, launching next year, will transmit direct to mobile phones, eliminating dead zones worldwide — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Negli Stati Uniti 1,3 milioni di chilometri quadrati non sono coperti dal segnale cellulare di nessun operatore (basta pensare all'oceano, distese, grandi aree remote ecc..). Grazie al nuovo progetto di SpaceX e T-Mobile, la stragrande maggioranza degli smartphone che utilizzano la rete T-Mobile sarà in grado di connettersi senza nessuna attrezzatura aggiuntiva. Come riportato da Reuters, SpaceX ha lanciato quasi 3.000 satelliti Starlink in orbita bassa rispetto alla Terra dal 2019, superando ampiamente i rivali OneWeb e Amazon.com Inc Project Kuiper.

"Abbiamo sempre pensato in modo diverso cosa significa mantenere i clienti connessi, ed è per questo che stiamo lavorando con il meglio per fornire una copertura al di sopra e al di là di qualsiasi cosa i clienti abbiano mai visto prima", ha affermato Mike Sievert, CEO di T-Mobile.

SpaceX e T-Mobile: come funziona questo rivoluzionario piano?

Per far si che tutto ciò diventi possibile, T-Mobile e SpaceX creeranno una nuova rete che sarà trasmessa dai satelliti di Starlink utilizzando la rete cellulare già esistente di T-Mobile. Ogni cellulare sarà così in grado di connettersi con i satelliti Starlink per poter comunicare ovunque ci si trovi, anche nelle zone più disagiate, e senza la necessità di utilizzare un dispositivo esterno.

Note, connectivity will be 2 to 4 Mbits per cell zone, so will work great for texting & voice calls, but not high bandwidth — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Per rendere gli Starlink compatibili, inoltre, bisognerà installare su di essi delle apposite antenne. Inizialmente la banda sarà limitata da 2 a 4 Mbit per cella, quindi funzionerà prettamente per chiamate e SMS. Ciò rappresenterà una svolta in situazioni di emergenza nelle aree più remote. Il piano inizierà con i servizi di SMS in una fase beta a partire dalla fine del prossimo anno.