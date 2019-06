ABzero, a BioUpper la startup italiana che trasporta il sangue con il drone

Il progetto BioUpper è un'iniziativa promossa da Novartis e Fondazione Cariplo con la partecipazione di IBM e la collaborazione di Cariplo Factory: nei giorni scorsi ha tenuto a Milano il suo Investor Day, giornata dedicata all'incontro tra le starup e i possibili investitori. È stata una buona occasione per fare il punto sul mondo delle startup del settore Life Science e sui trend più interessanti del futuro prossimo.

Ho incontrato Marco Venturelli - CFO di Novartis Farma - al quale ho chiesto quale sia il beneficio per una multinazionale che ha un'importante fetta del suo impegno nella ricerca e sviluppo un progetto come BioUpper. Per un'azienda come Novartis, molto forte nella ricerca sul farmaco, è molto interessante lasciarsi stimolare ed in caso assorbire l'innovazione delle startup che agiscono nei settori limitrofi, come quello delle cosiddette MedTech. Un esempio pratico è Confirmo,un’app che supporta i pazienti nella conoscenza e nell’accettazione legale delle procedure mediche, costruita con un motore di valutazione della comprensione. Per un colosso della sperimentazione clinica il consenso informato è un tassello fondamentale. Confirmo ha creato un sistema di informazione del paziente molto più comprensibile del classico fardello di fogli a cui apporre una firma in calce. Si tratta di una modalità che è complessa già per quello che riguarda il consenso informato in altri settore (bancario, assicurativo e via dicendo), ma applicato alla ricerca clinica, in cui pazienti e parenti si trovano in una situazione di debolezza lo è ancora di più. Confirmo sfrutta un'app che rende più graduale e chiara l'informazione al paziente e soprattutto che utilizza anche delle domande per valutare il reale grado di comprensione dell'interessato, favorendo così il consenso solo quando è realmente 'informato'. Dopo i primi passi come startup, oggi Confirmo è uno strumento utilizzato nella realtà da Novartis.

Tra le startup presenti all'evento sono riuscito a fare quattro chiacchiere con ABzero, particolare progetto che si sta focalizzando sull'utilizzo di drone per il trasporto delle sacche sangue. ABzero è un’azienda di Pisa e nasce come uno spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna. L'azienda ha già attivo un progetto di sperimentazione, con una rotta tra Pisa e Pontedera. Utilizza un drone disponibile commercialmente (DJI Matrice 600), ma si concentra soprattutto sull'interfaccia e sulla capsula di trasporto, per rendere il sistema utilizzabile in autonomia dagli operatori degli ospedali, senza richiedere la presenza di un pilota.

Progetti simili sono attivi già nel continente africano e nella vicina Svizzera, ma in Italia sono abbastanza inusuali. ABzero ha lavorato con ENAC per avviare la sperimentazione e poter disporre di rotte per le prove. Rispetto al trasporto su strada, a regime l'utilizzo dei droni dovrebbe portare vantaggi sia in termini di tempo, sia di costi, con il vantaggio di essere indipendente dalle problematiche legate al traffico. La capsula è studiata per trasportare le sacche di sangue a norma di legge, mantenendo la corretta temperatura tramite la copertura isolante.

Il sistema ha dimostrato interessanti campi di applicazione anche per il trasporto di farmaci, come alcuni composti per il trattamento dei tumori, che vanno preparati al momento e che attualmente richiedono la presenza del paziente presso la struttura ospedaliera. L'utilizzo del drone potrebbe un domani far arrivare il composto fresco di preparazione direttamente a casa del paziente, ma il primo passo sarà quello di farli convergere verso strutture delocalizzate, come gli ambulatori sul territorio, la cui rete potrebbe essere coperta con rotte fisse.

Secondo il progetto, il drone potrà coprire una distanza fino a 70 km tra un ospedale e un altro, volando in qualsiasi condizione meteorologica, e potrà trasportare fino a 10 sacche di sangue e con una velocità di crociera fino a 70km/h. In futuro potranno essere trasportati anche organi.