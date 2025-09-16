A San Francisco il primo combattimento al mondo di robot umanoidi controllati in VR

Il Temple Nightclub a San Francisco si trasforma in un hub di robotica, intelligenza artificiale e cultura cyberpunk. Tra demo high-tech, startup pitch e il primo combattimento di robot umanoidi VR al mondo, l'evento promette un'esperienza unica tra tecnologia e intrattenimento

Il Robot Kombat Main Event al Temple Nightclub di San Francisco il prossimo 26 settembre metterà in scena il primo combattimento al mondo di robot umanoidi controllati in VR. Il fondatore di Twitch Justin Kan affronterà l'ex lottatore UFC Hyder Amil in un match di gaming, arti marziali e tecnologia all'avanguardia.

I robot coinvolti nell'evento sono robot umanoidi controllati in VR sviluppati appositamente per il combattimento, chiamati nel contesto dell'evento "REK robots". Si tratta di macchine capaci di replicare i movimenti dei piloti umani in tempo reale. Il seguente video mostra un assaggio di ciò che sono in grado di fare: la loro agilità è inquietante.

If you guys think the clankers aren't getting scary watch this. In the not so distant future you won't be able to even knock them down. pic.twitter.com/h63orLPwPL  CIX 🦾 (@cixliv) September 15, 2025

I robot sono stati sviluppati dal team del Professor He Kong del laboratorio Active Intelligent Systems (ACT) presso la Southern University of Science and Technology (SUSTech) di Shenzhen, in Cina. Si tratta degli stessi robot che recentemente hanno partecipato alla prima Olimpiade dei robot umanoidi.

Gli organizzatori avvertono che l'accesso al combattimento di robot nella sala principale sarà limitato e sarà garantito solo fino a esaurimento posti, mentre l'evento si estenderà anche a rooftop e aree esterne. Tutti i biglietti sono definitivi e non rimborsabili, e hanno costi che vanno dai 49 ai 1.000 dollari secondo il sito ufficiale della manifestazione.

Dalle 22:00 fino alle 2:00, l'Afterparty porterà sedici DJ su più palchi, con silent disco sul rooftop e il Robot Rave Room a piano terra, dove esseri umani e robot si esibiranno fianco a fianco. L'evento offrirà anche sessioni VIP e networking per investitori, founder e professionisti del settore, con panel con esperti della Silicon Valley e presentazioni di startup e fondi di investimento.

La manifestazione include esposizioni di startup tecnologiche e panel dedicati a intelligenza artificiale, superintelligenza e robotica industriale. Ogni piano ospiterà attività diverse, con live streaming del combattimento di robot su tutti i livelli per garantire visibilità a tutti i partecipanti.